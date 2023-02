“Un gran vende humo y una gran decepción”, dijo un dirigente colorado sobre Ernesto Talvi

Política

El director de Telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara, hombre integrante del Partido Colorado y autoproclamado como precandidato a la presidencia con su sector Viento de Cambio, aseguró este miércoles que el economista Ernesto Talvi es un “gran vende humo” y una “gran decepción” para mucha gente que “confió en él”.

“Lo vi en las primeras charlas, me impactó la elocuencia, la manera en que se paraba, pero después cuando le fui a dar la mano sentí como que algo estaba mal”, comentó el director del Ministerio de Industria, Energía y Minería entrevistado en Fácil Desviarse.

En este sentido, aclaró que, para él, Talvi no fue un “viento de cambio”, sino que fue un hombre con “algunas ideas distintas” a la que están proponiendo en su sector. Opinó que lo que no le gustó del exlíder de Ciudadanos es el manejo del liderazgo, misma situación que le pasa con Pedro Bordaberry, según dijo.

“Cuando vos en el manejo del liderazgo querés eliminar a las minorías y cuando vos decís yo soy los buenos y los demás son los malos, vos sos la vieja política y yo soy la nueva política, que no es lo que yo estoy diciendo, generan ese tipo de problemas que no van con los liderazgos modernos que también polarizan”, aseguró.

Consultado sobre sus pocas credenciales en puestos de jerarquía, Acosta y Lara apuntó contra el exministro de Relaciones Exteriores nuevamente: “¿Talvi qué cargo ocupó? Director de Ceres. Capacidad política cero”.

“Terminemos con los grandes mesías. No hay un mesías que va a cambiar al Partido Colorado. ¿Sabés quién lo va a cambiar? Todos los colorados, y no es una frase. Yo quiero volver al Partido Colorado el día de la elección, haya uno, diez o quince candidatos. Que el que ganó abrace al segundo y que esa noche la unidad esté sellada y salgamos a gobernar”, señaló.

En cuanto a los candidatos, sostuvo que Robert Silva es un gran compañero y que lo ve como candidato, misma situación que el actual presidente de Antel, Gabriel Gurméndez. Para el político, ambos son buenos candidatos para la interna colorada.

Con respecto a Gustavo Zubía, dijo que él nació en la fuerza política y que “nunca lo tuvo como colorado” hasta las últimas elecciones, en que participó. “Lo tenía como un fiscal muy mediático, pero encantado”, dijo.

Finalmente, sobre la posible vuelta de Bordaberry, Acosta y Lara señaló que tendría que volver y que no tiene “miedo” a que regrese. “La gente dice que si viene Pedro van todos con Pedro. Le saca espacio a toda la gente, y bueno, a mí no creo que me saque mucho por el tipo de gente y filosofía que tenemos. Es parte del pasado Pedro, no estuvo en el concepto de la coalición”, concluyó.