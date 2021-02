“Un gran amigo de Uruguay”: Lacalle Herrera y Sanguinetti recordaron a Carlos Menem

Internacionales

El expresidente argentino Carlos Menem falleció este domingo en una clínica de Buenos Aires a los 90 años de edad. Menem, que era senador del peronismo, había sido hospitalizado varias veces en los últimos meses por diversas dolencias.

Numerosos políticos argentinos recordaron la figura del dos veces presidente (1989-1999), entre ellos, el mandatario Alberto Fernández.

De este lado del río de la Plata, los dos expresidentes que compartieron época con Menem se expresaron y lo recordaron como "un gran amigo de Uruguay".

Entrevistado por Radio Universal, Luis Alberto Lacalle Herrera, destacó que Menem era una persona "tremendamente amable e inteligente".

"Muy humano en la relación. Cuando uno estaba con él tenía la sensación que no había nadie más importante en el mundo en ese momento que su interlocutor", dijo el nacionalista.

Lacalle aseguró que Menem tuvo "mucha sintonía" con Uruguay y relató una historia sobre esto: "El ejemplo más claro fue cuando decidimos dragar el canal Martín García, que era una obra necesaria para que transitaran los barcos cargados. De acuerdo al Tratado del Río de la Plata, avisamos a Argentina nuestra intención y tenían seis meses para responder. Yo le dije a Sergio Abreu (canciller) 'estos se van a tomar los seis meses y seis meses más porque conozco la política exterior de Argentina sobre el río de la Plata'. No fue así, porque por orden del presidente a los 15 días estuvo el no objetar la obra y por eso se pudo comenzar y realizar una de las obras más importantes para la política comercial y fluvial del uruguay".

"Siempre fue un gran amigo del Uruguay. Por supuesto que sin desmerecer su interés por la defensa de Argentina, pero supo conciliar los intereses", sentenció quien fuera presidente entre 1990 y 1995.

También el colorado Julio María Sanguinetti lo recordó este domingo a través de sus redes sociales.

Con el fallecimiento del Presidente Carlos Menem, Uruguay pierde un gran amigo, con el que trabajamos constructivamente dentro del MERCOSUR. Víctima de la prisión de la dictadura, luego fue siempre un hombre de paz y concordia. Más allá de inevitables debates, fue un demócrata. — Julio Ma Sanguinetti (@JMaSanguinetti) February 14, 2021

"Con el fallecimiento del Presidente Carlos Menem, Uruguay pierde un gran amigo, con el que trabajamos constructivamente dentro del MERCOSUR. Víctima de la prisión de la dictadura, luego fue siempre un hombre de paz y concordia. Más allá de inevitables debates, fue un demócrata", recordó Sanguinetti, que en su segundo mandato (1995-2000) coincidió con el oriundo de La Rioja.

Además, en declaraciones a la agencia EFE, el político colorado aseguró que Menem fue un "colaborador fundamental en la afirmación del Mercosur".

"Conocía nuestro país muchísimo, porque en sus tiempos de los rallys había conocido cada carretera y cada pueblo y hasta nuestra idiosincrasia", dijo.

Para Sanguinetti la irrupción en la vida política de Menem en Argentina fue "muy marcante" ya que cambio "radicalmente" lo que era la tradición peronista en cuanto se lanzó un programa "muy fuerte" de regulaciones y privatizaciones.

"Una vez me visitó cuando recién fue electo y yo estaba en la presidencia y me cuenta su programa de privatizaciones y regulaciones y yo le digo, ¿pero, Carlos, vos sos peronista, te votaron como peronista, y me estás hablando de privatizar lo que el general Perón nacionalizó?", expresó.

"Luego me dice, sí, porque si el general Perón estuviera vivo hoy también estaría con la privatización. Él hizo lo que había que hacer en aquel momento y yo voy a hacer lo que hay que hacer en este momento", continuó el expresidente uruguayo.

Asimismo, remarcó el carácter democrático de Menem a quien señaló y recordó como alguien "cordial, amistoso, alegre y afectuoso".

Sanguinetti subrayó que la relación durante los Gobiernos en los que ambos coincidieron fue "inmejorable" ya que, como detalló, se levantaba el teléfono y "cualquier conflicto o problema" que hubiera de inmediato Menem buscaba las soluciones.