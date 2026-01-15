Locales

“Un fin de semana con tiempo variado”: el pronóstico de Inumet para el 16 a 18 de enero

Montevideo Portal

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) espera un fin de semana “con tiempo variado” para estos próximos días.

De acuerdo con su pronóstico, difundido en redes sociales este jueves, el viernes 16 de enero estará nuboso y cubierto. “Se prevé el pasaje de un frente frío con precipitaciones y algunas tormentas que podrían ser puntualmente fuertes durante las primeras horas de la madrugada, principalmente en el norte y centro del país”, indicaron desde el organismo.

Luego, las condiciones “mejorarán rápidamente” desde el suroeste, mientras que se espera que las temperaturas “comiencen a descender” al sur del río Negro. En tal sentido, se espera que las mínimas sean de 16 °C en el sur y 20 °C en el norte, mientras que las máximas alcanzarán los 25 y 30 °C, respectivamente.

La mañana del sábado 17 será “muy fresca”, sobre todo en el centro-sur y este del territorio nacional. El cielo estará despejado y algo nuboso, aunque “sobre la frontera con Brasil hay probabilidad de algunas precipitaciones” hacia el final de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 27 °C en el sur, y los 18 y 31 °C en el norte.

Finalmente, el domingo 18 habrá un “leve aumento” de las temperaturas, acompañado de un incremento en la nubosidad con “baja probabilidad de chaparrones aislados”.

Para ese día, las temperaturas estarán entre los 16 y 23 °C al sur del país, y los 18 y 32 °C al norte.

“Los invitamos a estar atentos a las actualizaciones del pronóstico en nuestra página web”, finaliza el video difundido por Inumet.

