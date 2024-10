Elecciones 2024

“Un debate no cambia la realidad”: la respuesta de Blanca Rodríguez al desafío de Lema

La candidata al Senado por el Movimiento de Participación Popular, Blanca Rodríguez, recibió este miércoles un desafío a debatir por parte del diputado blanco Martín Lema, luego de que la expresentadora de Subrayado (Canal 10) divulgara un video con críticas al gobierno por la gestión del sistema de salud, donde remarcó “dificultades para acceder a medicamentos”.

Ese mensaje de Rodríguez provocó la respuesta en X de Lema, que se manifestó “a las órdenes para debatir” sobre el Sistema Nacional Integrado de Salud, la Administración de los Servicios de Salud del Estado y el Fondo Nacional de Recursos. “Seguro que del intercambio te llevarás respuestas sobre las enormes mejoras realizadas en este período, las que te van a sorprender”, sostuvo el nacionalista.

Rodríguez, en tanto, declinó el debate, pero le dijo a Lema que “no hay nada más contundente que la realidad que le toca vivir a la gente”.

“No es a mí a quien hay que argumentarle, sino a la gente de Fray Bentos que pasa meses esperando un especialista. A los pediatras de Mercedes, que no tienen complemento para darle a las madres que se van de alta con sus bebés, y donde hay solo un psiquiatra para todo el interior del departamento, además de que tienen un tomógrafo guardado hace 3 años”, argumentó Rodríguez. Y añadió: “Yo estuve cara a cara con estas personas. A ellas les tenés que argumentar, no a mí. Un debate no cambia la realidad. Lo que hay que cambiar es la realidad”.

A su vez, Lema volvió a responder a Rodríguez al señalarle que “justamente es la realidad la que fue mejorando sensiblemente en este período”. “Tener argumentos y conocer el territorio es lo que me permite seguir recorriendo y aceptar un debate. Lamento que tus expresiones no puedan ser sostenidas en un intercambio constructivo y solo se limiten a un spot y redes sociales”, apuntó el diputado, que se mostró “a las órdenes” si Rodríguez cambiara de opinión sobre debatir.

