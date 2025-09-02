¿Un cine regional? Senado uruguayo aprobó acuerdo del Mercosur para producir películas

Política

La Cámara de Senadores aprobó el Acuerdo de Coproducción Cinematográfica y Audiovisual del Mercosur este martes.

La iniciativa “permitirá que las películas y producciones realizadas en conjunto entre los países del bloque reciban el mismo trato que las nacionales, accediendo a fondos, beneficios e incentivos en cada Estado parte”, aseveró la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse.

“El acuerdo fortalece nuestra identidad cultural, abre nuevas oportunidades para artistas, guionistas, técnicos y productores, y potencia la proyección internacional de nuestras historias”, añadió a través de X. La presidenta de la Asamblea General añadió que además genera “decenas de puestos de trabajo” en áreas como traslados, peluquería, vestuario, alimentación y servicios vinculados a la producción.

“Un paso más para que la cultura siga creciendo desde Uruguay hacia el mundo”, finalizó Cosse.

La iniciativa ahora pasará a la Cámara de Diputados.

En el texto que elaboró el Mercosur se reconoce “la necesidad de contar historias y valores que representen la región y de profundizar los lazos que la vinculan”, además de “estimular” la actividad en sus aspectos creativos, culturales, laborales y económicos.

“[Se resalta] la necesidad de impulsar el desarrollo cinematográfico y audiovisual de la región que contribuirá al prestigio y a la expansión económica de las industrias de producción y distribución cinematográfica, televisiva, audiovisual y de los nuevos v medios de comunicación en los Estados partes”, añade el documento.

A continuación, el texto completo:

Acuerdo de Coproducción Cinematográfica y Audiovisual del Mercosur

