“Un animal precioso”: Alternatus presentó a Lucho Suárez, su pitón birmana

El centro educativo de cría y rescate de reptiles situado en Piriápolis, Alternatus Uruguay, presentó a una de sus mascotas: Luis Lucho Suárez, un pitón birmana que nació en Maldonado.



Mauricio Etchandy, integrante de la organización familiar, contó que la serpiente tiene un “poquito más” de diez años.

“Es un animal precioso, que nos tiene muchísima confianza, dado que él nació con nosotros acá y desde chiquitito ha estado en contacto con nosotros. Eso le ha dado una seguridad y una forma de ser sumamente amena, que nos permite un intercambio totalmente seguro con un animal que tiene su porte, su tamañote, pero es rebueno”, precisó Etchandy.

Para Alternatus, “siempre es lindo” mostrar quiénes integran “la familia”. Por eso, a pesar de que la serpiente no comparte con el público que los visita, eligieron mostrarla. “Es un animal precioso”, dijo Etchandy.

Alternatus también presentó a Gran Lady, una pitón que llegó de Estados Unidos a Maldonado y pronto será trasladada a otro centro.

El medio local FM Gente contó la historia detrás de la pitón que lleva un nombre inspirado en la banda argentina Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, del disco Lobo suelto (1993).

Oriunda de Asia, la pitón es la especie de serpientes más larga del mundo. Sin embargo, Uruguay es un lugar difícil para esta especie, ya que no se dan las “condiciones ambientales” para que puedan sobrevivir, explicó Irasema Bisaiz a FM Gente.

“Las pitonas reticuladas para Uruguay no son una amenaza. Si se suelta una, quien corre peligro es ella porque no va a sobrevivir. No se va a reproducir ni tiene el potencial de convertirse en una especie exótica invasora”, agregó la experta.

Por eso, Gran Lady vive en un espacio en el que todo el año tiene dos temperaturas: una zona de 25°C y otra de 30°C. “No puede bajar de esa temperatura porque se enferma. Las serpientes son muy susceptibles de padecer neumonía”, dijo Bisaiz.

Además, la referente de Alternatus contó que la pitón se alimenta una vez al mes: come pollo de carnicería o conejos. Como está domesticada, Gran Lady no ingiere animales vivos.

“En este proceso de domesticación es una de las cosas que va perdiendo, la capacidad de acechar y cazar, en estado salvaje sí lo haría”, expresó Bisaiz.

Alternatus no permite que el público esté en contacto con Gran Lady, que tiene siete años, mide 4,5 metros y pesa unos 35 kilos.