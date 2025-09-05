Locales

“Último pulso de aire frío del invierno”: el pronóstico de Serra para los próximos días

El meteorólogo José Serra adelantó que el frío más intenso del invierno comienza a despedirse y que, a partir de este domingo, se espera un ascenso paulatino de las temperaturas en todo el país.

“Entiendo que hemos tenido en el día de ayer y hoy, y tendremos en la mañana del sábado, el último pulso de aire frío del invierno. A partir del domingo en adelante, las temperaturas van a comenzar a ascender”, señaló Serra en diálogo con Montevideo Portal.

Según el pronosticador, en la jornada dominical las máximas rondarán entre 15 °C y 16 °C, mientras que las mínimas se ubicarán en torno a los 4 °C o 5 °C.

Serra comentó que el lunes podría registrarse “algún episodio de precipitación”, pero “no muy significativo”, acompañado de nubosidad variable. Sin embargo, pese a esas lluvias, se prevé una máxima de 16 °C y una mínima de entre 6 °C y 7 °C.

A partir del martes y durante el resto de la semana, el pronóstico es alentador: “Martes, miércoles, jueves y viernes, las temperaturas rondarán entre los 18 °C y 21 °C.”, dijo.

No obstante, aclaró que en las próximas madrugadas todavía se harán sentir temperaturas muy bajas, sobre todo en el este y noreste del país, donde podrían alcanzarse valores de hasta -2 °C.

Con la llegada de la nueva semana, las mínimas también tenderán a moderarse y se ubicarán entre 6 °C y 9 °C. Serra subrayó que la amplitud térmica será un factor a tener en cuenta, y tampoco descartó “algún episodio de precipitación entre jueves y viernes”.

En tono optimista, el meteorólogo concluyó que este pronóstico “da cierto aliento para la gente”, ya que marca el inicio de condiciones más propias de la primavera.