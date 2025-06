“Tu no sabés gestionar”: Bianchi a la directora de la Biblioteca Nacional por su cierre

Política

La senadora nacionalista Graciela Bianchi visitó este lunes 16 de junio las instalaciones de la Biblioteca Nacional y se reunió con las autoridades del lugar, incluida su directora, Rocío Schiappapietra.

“Esta es el gobierno de la no gestión. Acá no se gestiona nada”, expresó en rueda de prensa como conclusión tras su recorrido. “Realmente, cuando yo entré a la Biblioteca Nacional, y doy mi palabra de honor, pensé que me iba a encontrar con mugre, ratas, cables colgando; todo abandonado. Porque para cerrar la Biblioteca Nacional, el Día del Libro… Igual no hubiera estado de acuerdo, se va arreglando por sectores”, manifestó.

Bianchi contó entonces que adentro del centro “está todo muy bien, muy limpio”. Además, dijo que las autoridades del actual gobierno “reconocieron que puede ser un error” no haber comunicado antes de los problemas del lugar. Para la legisladora “por lo menos” debieron haberlo comunicado “al presidente”.

“Nos llevaron a los subsuelos, una limpieza, una pulcritud. La instalación eléctrica hecha a nuevo, que es lo más peligroso para una biblioteca”, resaltó.

También dijo que “no había humedad”, que sí “había una gotera” como se puede tener “en casa”: “Basta llamar a un servicio”.

En cuanto al problema de las salidas de emergencia, planteó: “Resulta que las puertas de emergencia, obviamente, hay que saber dónde están, pero hay que poner carteles”.

“Y que el problema de los alumnos [los niños de Primaria que visitan el lugar] es inexistente porque todo el frente de la Biblioteca Nacional es una puerta. ¿A dónde llevan a los chiquilines? No creo que vayan al subsuelo”, expresó.

Finalmente concluyó: “Lo único que hice fue ratificar que estuvo mal cerrada”. Así, Bianchi narró que habló con Schiappapietra y le dijo: “Tú lo que no sabés es gestionar”.

“Lamento si no le gustó”, agregó.