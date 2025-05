“Trascendencia histórica para Uruguay y el mundo”: Brasil anunció 3 días de luto oficial

El fallecimiento del expresidente José Mujica ocupó espacios en la prensa de todo el planeta y generó reacciones alrededor del globo.

El presidente brasileño, Lula da Silva, recibió la noticia en medio de su viaje a China y, desde allí, pronunció emotivas palabras para quien fuera su homólogo como gobernante, pero también su amigo personal.

“Amanecí en Pekín con la triste noticia de que hoy nos dejaba Pepe Mujica, dejándonos llenos de tristeza, pero también con muchas lecciones. Su vida fue un ejemplo de que la lucha política y la gentileza pueden ir de la mano. Y ese coraje y esa fuerza pueden venir acompañados de humildad y desapego”, escribió el mandatario brasileño.

Amanheci em Pequim com a triste notícia de que Pepe Mujica partiu hoje, nos deixando cheios de tristeza, mas também de muitos aprendizados. Sua vida foi um exemplo de que a luta política e a doçura podem andar juntas. E de que a coragem e a força podem vir acompanhadas da… pic.twitter.com/XDZJTA2BUw

Poco más tarde, su vicepresidente Geraldo Alckmin, al frente del gobierno mientras Lula está en el extranjero, saludó igualmente al extinto político uruguayo, y anunció tres días de luto oficial en el país, la misma cantidad que en Uruguay.

Decretamos luto oficial de três dias: deixou-nos hoje aquele que melhor sintetizou a razão da verdadeira política. A política feita com integridade, respeito democrático, senso de justiça e ousada capacidade de transformação da sociedade. Com histórico significado para o Uruguai… pic.twitter.com/1nNx5KTy86

“Decretamos tres días de luto oficial: hoy nos deja el hombre que mejor resumió la razón de la verdadera política. Política realizada con integridad, respeto democrático, sentido de justicia y una audaz capacidad para transformar la sociedad”, escribió Alckmin en su cuenta de X.

“Con trascendencia histórica para Uruguay y el mundo, los ejemplos imborrables de dignidad, rectitud y compromiso social del presidente José Alberto Mujica Cordano, sumados a su conmovedora modestia personal, serán recordados y reconocidos por siempre. La solidaridad de todos nosotros, brasileños, con el pueblo uruguayo”, agregó.

La medida adelantada por el funcionario fue confirmada luego desde la cuenta oficial del gobierno brasileño en la misma red social.

O Governo Federal presta sua homenagem a José “Pepe” Mujica, ex-presidente do Uruguai e símbolo da luta por liberdade, democracia e justiça social na América Latina. Pepe Mujica dedicou sua vida à construção de um continente mais justo e solidário. pic.twitter.com/uTHVL0bEJe

Seu exemplo de humildade, coragem, sabedoria e compromisso com os mais pobres seguirá inspirando gerações. pic.twitter.com/xs8S0sxE0w

Nossa solidariedade aos familiares, amigos e a todo o povo uruguaio. O Presidente em exercício do Brasil, Geraldo Alckmin, decretou luto oficial de três dias no país. pic.twitter.com/PUgpQmCuZV

“El Gobierno Federal rinde homenaje a José Pepe Mujica, expresidente de Uruguay y símbolo de la lucha por la libertad, la democracia y la justicia social en América Latina. Pepe Mujica dedicó su vida a construir un continente más justo y solidario”, se lee en dicho espacio.

“Su ejemplo de humildad, coraje, sabiduría y compromiso con los más pobres seguirá inspirando a generaciones futuras. Nuestra solidaridad con la familia, amigos y todo el pueblo uruguayo. El presidente interino de Brasil, Geraldo Alckmin, declaró tres días de luto oficial en el país”, remarca el texto.

También en el país norteño, el Partido de los Trabajadores ofreció un último adiós a Mujica.

“Con profunda tristeza el Partido de los Trabajadores recibe la noticia del fallecimiento de José Pepe Mujica. Líder humilde, coherente e incansable en la lucha por la justicia social, Mujica fue un ejemplo de integridad y compromiso con los valores de la izquierda latinoamericana. Su historia permanecerá viva en la memoria de las personas que sueñan con un mundo más justo, solidario e igualitario”, comunicó la fuerza política.

Com profunda tristeza, o Partido dos Trabalhadores recebe a notícia do falecimento de José "Pepe" Mujica.



Líder humilde, coerente e incansável na luta por justiça social, Mujica foi um exemplo de integridade e compromisso com os valores da esquerda latino-americana.



Sua… pic.twitter.com/Ol0hb25f2s