“Transparencia”: candidata libertaria con antecedentes por tráfico se hizo un narcotest

Internacionales

Lorena Villaverde tiene 51 años y es diputada nacional argentina por la provincia de Río Negro. Ahora, se presenta como candidata a senadora de cara a las elecciones legislativas en el país vecino.

La legisladora ha estado en el centro de la polémica por sus presuntas vinculaciones con Fred Machado, narcotraficante argentino preso en su país y cuya extradición a Estados Unidos sería inminente.

En la vecina orilla menudean las versiones que la señalan como pareja de Claudio Ciccarelli, acaudalado empresario que es primo de Machado y a quien se acusa también de ser su testaferro. Ciccarelli y Villaverde negaron la relación, pese a que hay testimonios e imágenes que los contradicen.

En el año 2002, Villaverde fue detenida en Estados Unidos por tráfico de cocaína, luego de que se la detectara en un aeropuerto con 400 gramos de cocaína. ?En 2017 se inició un expediente judicial para investigarla por una serie de delitos económicos que habría perpetrado: presunto blanqueo de fondos provenientes del comercio de estupefacientes hasta evasión tributaria.

En una causa paralela se investigó el posible blanqueo de fondos provenientes del comercio de estupefacientes que habría perpetrado en los EE UU. También se la investigaba por el presunto retiro de 1.5 millones en un solo día de dólares en cheques, y otros valores cobrados en ventanilla por 5 millones de dólares.

La semana pasada, la renuncia de José Luis Espert, candidato al senado por el mismo partido, puso a Villaverde en una situación incómoda. La obligó a rediseñar su campaña e hizo que más miradas convergieran sobre ella, ya que la renuncia fue precisamente por la demostración del vínculo de Espert con Machado, quien habría aportado cientos de miles de dólares a su campaña.

Por ello, y con las elecciones a la vuelta de la esquina, la candidata apeló a una “medida de impacto”: se hizo una rinoscopia para “demostrar” que no inhala drogas, y armó un videoclip con el proceso.

"Han dicho que soy narcotraficante y otras cosas más. Quiero mostrar cuántos pares son tres botas y quién es quién. Entonces dije voy a hacer el procedimiento y acá estoy", expresó en el video, que publicó en redes sociales

"No me interesa entrar en el barro ni responder agravios. Prefiero demostrar con hechos que se puede hacer política con transparencia. Por eso me realicé un narcotest y una rinoscopía: la confianza se gana con gestos, no con discursos".

La publicación generó reacciones encontradas. Mientras los simpatizantes de su partido la respaldaron, otros la criticaron con dureza.

Por ejemplo, desde los partidos PRO y Primero Río Negro le llegaron cuestionamientos. Juan Martín, dirigente macrista, fue directo: "José Luis Espert renunció a su candidatura. Tu turno, @LoreVillaverde1".

Villaverde contestó con dureza: "La Argentina está como está por tibios, hipócritas y especuladores como vos. No hay medias tintas: o estás con Milei o estás contra él".

Otros internautas puntualizaron que los señalamientos hacia Villaverde son por traficar drogas, y no por consumir. "Dijeron que la vendés, no que la tomás", resumió uno.