“Tranquilidad absoluta”: Sunca ante pedido de fiscal de levantar su secreto bancario

El fiscal que investiga el caso de desvíos de fondos del Fondo de Vivienda Social de la Construcción (Fosvoc) dentro del Sunca, Gilberto Rodríguez, solicitó a la Justicia levantar el secreto bancario del sindicato, de acuerdo con lo que informó El País.

Javier Díaz, secretario general del Sunca, dijo a Montevideo Portal que por el momento no han recibido notificación del pedido del Ministerio Público a la Justicia.

“No estaba al tanto, pero tengo la tranquilidad absoluta”, dijo Díaz y sumó: “Desde el 2011 hasta hoy todo lo recaudado en cada colecta que se realiza cuando ocurre un siniestro mortal le es entregado a la familia del trabajador, así como la documentación que comprueba lo que te digo”.

El caso

Una auditoría inicial detectó transferencias irregulares entre diciembre de 2023 y febrero de 2024 por un total de US$ 840.000, hecho que derivó en la primera denuncia por parte de la directiva del Fosvoc.

En marzo, varios de los expulsados del Sunca apuntaron en sus declaraciones contra la dirigente Laura Alberti, quien a comienzos de mes pidió licencia de su cargo como secretaria de Finanzas del Partido Comunista del Uruguay, en medio del escándalo.

Según algunos testimonios, Alberti tenía conocimiento de ciertos movimientos del Fosvoc. A su vez, uno de los sindicalistas expulsados dijo a la Policía que parte del dinero se utilizó para financiar las campañas del Partido Comunista para las elecciones nacionales y el plebiscito de la reforma de la seguridad social, según había informado Búsqueda.

Stella Rey, funcionaria del fondo que estaba autorizada al manejo de la cuenta bancaria y que fue despedida en enero, apuntó en su declaración en Fiscalía contra Bruno Bertolio, presidente del Fosvoc en 2024, y dijo que ella había actuado en respuesta a órdenes de él.

El Sunca ha expulsado a siete afiliados que están investigados por esta causa. Estos son Bruno Bertolio, Santiago Bernaola, Víctor Rivero (los tres condenados el jueves), Carlos Larrosa, John Fernández, Marcelo Martínez, Juan Ortiz y Miguel Duarte.

