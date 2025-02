“Traición”: Macron, Petro y otros líderes reaccionan a dichos de Trump sobre Zelenski

Líderes y dirigentes internacionales reaccionaron este miércoles a los dichos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, al que tachó de “dictador sin elecciones”.

Mike Pence, exvicepresidente durante el primer período del republicano (2017-2021), salió al cruce de las palabras del mandatario.

“Señor presidente, Ucrania no ‘empezó’ esta guerra. Rusia lanzó una invasión brutal y sin provocación que se llevó cientos de miles de vidas. El camino para la paz debe ser construido sobre la verdad”, escribió en la red social X.

Mr. President, Ukraine did not “start” this war. Russia launched an unprovoked and brutal invasion claiming hundreds of thousands of lives. The Road to Peace must be built on the Truth.????????



