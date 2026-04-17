¿Tornado o embudo? La extraña nube que filmaron en pleno ciclón extratropical en Paysandú

Montevideo Portal
Se registró una nube embudo, también conocida como “funnel chico”, en Young, Paysandú.
El hecho ocurrió en la tarde del jueves 16, cuando regía un aviso por ciclón extratropical para el país. Fue sobre las 14:00, en la ruta 4, tras pasar el puente Celestino de camino a Paysandú, según divulgaron en redes sociales.
Varios videos dieron cuenta del fenómeno meteorológico, que no llegó a causar destrozos ni lesiones.
El meteorólogo José Serra explicó a Montevideo Portal que la nube embudo “está formada por pequeñas gotas de agua que se condensan en la atmósfera”, asociadas a “corrientes de aire descendentes en forma rotativa”.
“Las nubes de este tipo se forman en la base de los cumulonimbos”, añadió, y acotó que “muchas veces no tocan el suelo”.
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