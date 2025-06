“¿Tonta? Jamás vi a nadie bajar a ese nivel”: Robert Silva a Lubetkin tras defensa de Ache

Política

El canciller Mario Lubetkin justificó la designación por parte del Ejecutivo de la expresidenta blanca Beatriz Argimón y la exvicecanciller colorada Carolina Ache como embajadora de Uruguay ante la Unesco y ante Portugal respectivamente.

“Cuando, hechas las propuestas de los embajadores, se genera la polémica que se genera, no voy a negar que me causó una cierta tristeza porque dije: ‘Uy, tenemos que hacer mucho más esfuerzo para ponernos de acuerdo de lo que yo me imaginaba y no todos tenemos la misma visión de hacia dónde vamos’”, comentó Lubetkin este martes en el programa Palabras cruzadas (Radio Sarandí).

Consultado en particular sobre el porqué del nombramiento de Carolina Ache para Portugal, aludió a la designación de embajadores de “primerísimo nivel”. Y, más allá de “los nombres”, el jerarca destacó “la fuerza” de nombrar a exintegrantes del gobierno con altos cargos jerárquicos para representar a Uruguay en el mundo.

“Si a Uruguay, Italia o España o Francia nos mandara el vicepresidente, ¿cómo lo leeríamos? Como una señal realmente fuerte. Conoceríamos a ese vicepresidente, y después con el currículum vemos que capaz se portó totalmente bien, más o menos bien, o bueno, pero sería algo positivo”, ponderó y reveló que eso es lo que “está haciendo” el gobierno con los embajadores.

Además, consideró que “dentro de este equipo” Uruguay debe enviar al exterior “diferentes culturas, no diferentes partidos”. “Yo no se lo ofrecí a ningún partido, el presidente Orsi no se lo ofreció a ningún partido”, expresó.

De acuerdo con Lubetkin “no correspondía” ofrecérselo a los partidos. “Porque no era hacia los partidos, era hacia figuras que nos tenían que servir en función de una estrategia de política, no es la coalición de gobierno”. “La coalición no tiene nada que ver en política exterior. Si después coincide que son de diferentes colores, bueno, mejor todavía, desde el punto de vista de la señal de país que damos al mundo”, planteó.

En cuanto al pedido del Partido Colorado al presidente para que baje la candidatura de Ache, el ministro de Relaciones Exteriores dijo que en el Ejecutivo no ven “la razón por la cual hacerlo”.

“Desde el primer día, para poner un límite, yo dije: ‘No sale al exterior del país quien tenga problemas con la Justicia’. Y ella [Ache] no tiene ningún problema con la Justicia. El caso de ella está cerrado y lo que ella va a hacer próximamente es testimoniar externamente en relación con una situación determinada presentada en el periodo anterior a nuestro gobierno”, manifestó.

Además, puso sobre la mesa que el nombramiento de Ache en su momento como viceministra por parte del gobierno de coalición vino de una valoración de la colorada.

“Yo no creo que ningún partido político nombre a un ministro o un viceministro y al otro día pase de ser ministro o viceministro a un tonto o una tonta”, manifestó y agregó que parte “de la base de que eso no es así porque, si no, no llegás a ministro o viceministro. Quizás sea mi fantasía, pero no lo creo”, manifestó.

Lubetkin también comparó el caso de Ache con el del excanciller Héctor Gross Spiell, quien dirigió la cartera durante el gobierno de Lacalle Herrera y, en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, el Ejecutivo de izquierda lo designó embajador uruguayo en Francia.

“Estamos en un juego democrático: nosotros tiramos los nombres. Después que se vote o no se vote”, alegó, de todos modos, el canciller.

Ante estos dichos, en diálogo con Montevideo Portal, el senador colorado Robert Silva indicó que Lubetkin “tendría que haber procedido como se procedió con [el exministro de Ganadería colorado] Fernando Mattos”.

“En ese caso no fue una jugada política, realmente lo tomamos muy bien y puso al gobierno en un lugar de privilegio; mirando más allá del partido y poniendo a un profesional con carrera y trayectoria en un lugar internacional”, indicó.

“Ahora [el gobierno de Orsi] no lo hizo así, y fue un grueso error”, manifestó y sumó: “Fue una clara jugada política, que yo la reconozco”.

Por otra parte, consideró que el canciller “ha bajado a un triste nivel”. En este sentido detalló que la declaración del Partido Colorado “jamás dice nada respecto de Ache; al contrario, expresamente se establece que no es nada contra ella o su condición política o jurídica”.

“¿Tonto, tonta? ¿Quién dijo eso, o lo insinuó? ¿Él infiere que alguien lo dijo? Que diga cuándo. Jamás se habló de su capacidad, jamás escuché a nadie bajar a ese nivel”, apuntó Silva en referencia a los dichos de Lubetkin.

Para Silva “es una falta de respeto”. “Se suma a un accionar muy desprolijo incluso en el marco de las negociaciones políticas que estamos teniendo para salvar a la Caja de Profesionales”, comentó sobre el salvataje que se debate por estas horas en el Parlamento.

“El gobierno podía haber quedado bien parado con esto, lamentablemente no ha sido así y ha generado malestar en un partido político con el que, en temas importantes, puede acordar. Algo bueno lo transformó en algo malo”, concluyó.