Política

“Tomé su brazo para captar su atención”: denuncian a edil por violencia a correligionaria

Montevideo Portal

El edil de Tacuarembó por el Frente Amplio Ricardo Rosano emitió un comunicado tras varios meses sin declarar por una denuncia recibida por su par frenteamplista Karina Pérez por violencia de género.

El hecho denunciado tuvo lugar el pasado 16 de octubre en la Junta Departamental del mencionado departamento.

Pérez estaba utilizando su media hora previa, y sus compañeros del Frente Amplio no la acompañaron y abandonaron la sala. Tras el hecho, Rosano se acercó a la edila e intercambiaron palabras. El edil tomó del brazo a su compañera, lo que le generó hematomas.

Ante esto, se elevó una denuncia por violencia de género ante las autoridades. Según el comunicado del representante frenteamplista, con este hecho se ha querido “menoscabar” su reputación.

“El episodio referido fue puesto a consideración de los organismos competentes del Frente Amplio para su análisis, con lo que estuvimos de acuerdo desde el primer momento porque es lo que corresponde frente a cualquier duda”, recordó.

Según detalló, se generó una “reiteración de agravios” contra su persona, por lo que decidió salir a aclarar los hechos. Sobre el episodio, explicó que se había acercado a Pérez para expresarle su rechazo a lo ocurrido en el plenario de la Junta, en el que sus compañeros de bancada decidieron abandonar la sala tras la exposición de la edila en la media hora previa.

“Al hablarle, le tomé el brazo para captar su atención, sin ninguna intención de agresión ni de falta de respeto”, recordó. “En ningún momento advertí que ese gesto le hubiera provocado algún daño, hecho del que recién tomé conocimiento el domingo 19 de octubre, cuando ella compartió fotos en el grupo de WhatsApp de la Bancada. Inmediatamente y en el mismo ámbito pedí disculpas, las que fueron aceptadas y que luego reiteré personalmente frente al resto de la Bancada”, agregó.

Según explicó, la denuncia llegó tiempo después por parte del Partido Comunista, cuando dicho sector fue informado que la bancada del Frente Amplio no iba a “seguir acompañando determinados apoyos a sectores de otros partidos políticos”.

Por otro lado, afirmó que la denuncia realizada “contravino los procedimientos acordados” en la interna de la fuerza política, ya que se había acordado no tomar medidas al respecto.

“Las diferencias políticas nunca se deben tratar de resolver desacreditando a quienes piensan distinto, ni deformando la realidad, ni bastardeando la perspectiva de género”, sentenció.

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