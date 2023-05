“Tomatelás, dale”: equipo periodístico fue encañonado en nota en vivo en Buenos Aires

Policiales

Un equipo periodístico de la señal LN+, canal del periódico porteño La Nación, vivió en la pasada jornada momentos de tensión que fueron transmitidos en vivo para todos sus televidentes.

Según publica el mencionado periódico, el reportero Ignacio Damonte y su camarógrafo fueron increpados durante una salida en vivo en el barrio Las Antenas de la localidad bonaerense de Lomas del Mirador. La situación no habría pasado de lo anecdótico de no ser por la escalada de violencia que se produjo luego.

Tal como muestran los registros, un joven residente en el lugar amenazó con un arma de fuego a los reporteros, quienes fueron golpeados y robados. El informe señala que una situación similar fue padecida en el lugar por un segundo equipo de prensa, perteneciente al canal C5N.

“Nos apuntaron con un arma [...], estamos bien Jonathan [el camarógrafo] y yo. La situación fue muy peligrosa. Sabíamos que nos acercamos a un barrio que está siendo cooptado por los narcos, esa es la situación de fondo. Hoy cuando llegamos nos fuimos dos cuadras más lejos e intentábamos ver cómo podíamos salir en vivo. Nos acercamos veinte metros para contar lo que estaba sucediendo y luego irnos, porque no era una zona segura”, relató posteriormente Damonte.

Atacaron en La Matanza a @ignacio_damonte de @lanacionmas mientras repórtala en vivo la situación narco del barrio,

Los amenazaron con un arma.

Asi se vive en el Inurbano cada vez más parecido a #Rosario. Mi solidaridad con Nacho pic.twitter.com/xTDZCLIBm8 — Luis Alejandro Medina (@lualemedina) May 10, 2023

?? La amenaza y agresión al equipo de LN+.



El relato de @ignacio_damonte sobre lo que ocurrió en el barrio "Las Antenas".



?? En #MásRealidad con @jonatanviale. pic.twitter.com/cYDEZe4Twe — La Nación Más (@lanacionmas) May 10, 2023

“Cuando llega un colega nuestro de C5N, el Turco, y el camarógrafo que trabaja con él, que también sufrieron el robo de sus elementos de trabajo, aparecen dos jóvenes que les empiezan a decir algo. Yo lo veo de lejos, estaba saliendo al aire. No logro divisar que uno tiene un arma, de color plateada”, añadió.

“Jonathan estaba de espaldas y el delincuente le pone el arma en la cabeza y lo tira al piso. Después, también me apunta y me tira al piso. Luego patea la cámara y tenemos que poner las manos en el piso. Entonces, nos empiezan a amenazar”, relató.

El reportero contó que antes de llegar al barrio había dialogado con una mujer residente en el lugar. Esa persona apareció en medio del incidente y habría intercedido para evitar que la situación se hiciera todavía más grave. “Si esa chica no aparece, no sé que hubiera pasado”, comentó Damonte.

“De lejos se escucha que nos dicen: ‘Quédense, quédense’. Pero la verdad que no, con un arma de por medio no. [...] Esa fue la situación que se vivió. Es una zona peligrosa, pero que está a un paso de convertirse en una zona de acopio y producción de droga. Esto está sucediendo ahora. Anoche se tirotearon vecinos con delincuentes de la banda de narcotraficantes que quiere ingresar a Las Antenas y nadie hace nada. No hay presencia de la policía acá”, concluyó.