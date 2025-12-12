Contenido creado por Gonzalo Charquero
Locales

“Todo lleno de agua”: las imágenes de la tormenta desatada en Rocha

La lluvia y el viento se hicieron sentir este jueves en diferentes departamentos.

Las tormentas llegaron este jueves a varios puntos del territorio uruguayo, donde tanto la lluvia como las rachas de viento se hicieron sentir con intensidad.

Lo sucedido fue registrado a través de videos que se divulgaron en las redes sociales.

Una de las zonas afectadas fue Rocha, donde las imágenes muestran una tormenta de lluvia y viento desatada en la zona de Lascano.

Tanto en Paysandú como en Soriano hubo localidades afectadas por las tormentas, según reportó la cuenta Meteorología Estación BCP. Las fuertes lluvias y rachas de viento también llegaron a Flores.

