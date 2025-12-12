“Todo lleno de agua”: las imágenes de la tormenta desatada en Rocha

Montevideo Portal
Las tormentas llegaron este jueves a varios puntos del territorio uruguayo, donde tanto la lluvia como las rachas de viento se hicieron sentir con intensidad.
Lo sucedido fue registrado a través de videos que se divulgaron en las redes sociales.
Una de las zonas afectadas fue Rocha, donde las imágenes muestran una tormenta de lluvia y viento desatada en la zona de Lascano.
zona campos de averías cerca de Lascano depto Rocha. ?? Fabian Ache. pic.twitter.com/SObntbzfr4— Matias Clima Meteo ???? ?? (@AficionadoMeteo) December 11, 2025
Tanto en Paysandú como en Soriano hubo localidades afectadas por las tormentas, según reportó la cuenta Meteorología Estación BCP. Las fuertes lluvias y rachas de viento también llegaron a Flores.
