“Todo lleno de agua”: las imágenes de la tormenta desatada en Rocha

Montevideo Portal

Las tormentas llegaron este jueves a varios puntos del territorio uruguayo, donde tanto la lluvia como las rachas de viento se hicieron sentir con intensidad.

Lo sucedido fue registrado a través de videos que se divulgaron en las redes sociales.

Una de las zonas afectadas fue Rocha, donde las imágenes muestran una tormenta de lluvia y viento desatada en la zona de Lascano.

zona campos de averías cerca de Lascano depto Rocha. ?? Fabian Ache. pic.twitter.com/SObntbzfr4 — Matias Clima Meteo ???? ?? (@AficionadoMeteo) December 11, 2025

Tanto en Paysandú como en Soriano hubo localidades afectadas por las tormentas, según reportó la cuenta Meteorología Estación BCP. Las fuertes lluvias y rachas de viento también llegaron a Flores.

