Policiales

“¡Todo eso es sangre!”: Tiroteo e incendio intencional en pleno día generan caos en Rivera

Un violento y espectacular episodio generó, hace apenas minutos, una situación de conmoción en la ciudad de Rivera.

Según informó en vivo el medio local Hora Uno, los hechos ocurrieron en la esquina de las calles Gregorio Sanabria y Simón del Pino.

Hasta allí habrían llegado varios hombres armados, quienes ingresaron a una vivienda y dispararon. Luego incendiaron un vehículo que se encontraba estacionado sobre la acera.

El episodio dejó como saldo, al menos, un herido. Se trata de un hombre que logró salir de la finca por sus propios medios y fue trasladado luego por un móvil policial.

“¡Todo es sangre!”, describía conmocionado Manuel Posada, comunicador del citado medio, mientras señalaba el rastro de goteo dejado en la acera por la víctima.

Testigos dijeron que la balacera ocurrió dentro de la finca, y que la gente salió a la calle al oír las detonaciones. Luego, el incendio consumió el auto ya mencionado y también la vivienda.

La información primaria apunta a que podría tratarse de un ajuste de cuentas.