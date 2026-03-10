“¡Todo eso es sangre!”: Tiroteo e incendio intencional en pleno día generan caos en Rivera

Un violento y espectacular episodio generó, hace apenas minutos, una situación de conmoción en la ciudad de Rivera.
Según informó en vivo el medio local Hora Uno, los hechos ocurrieron en la esquina de las calles Gregorio Sanabria y Simón del Pino.
Hasta allí habrían llegado varios hombres armados, quienes ingresaron a una vivienda y dispararon. Luego incendiaron un vehículo que se encontraba estacionado sobre la acera.
El episodio dejó como saldo, al menos, un herido. Se trata de un hombre que logró salir de la finca por sus propios medios y fue trasladado luego por un móvil policial.
“¡Todo es sangre!”, describía conmocionado Manuel Posada, comunicador del citado medio, mientras señalaba el rastro de goteo dejado en la acera por la víctima.
Testigos dijeron que la balacera ocurrió dentro de la finca, y que la gente salió a la calle al oír las detonaciones. Luego, el incendio consumió el auto ya mencionado y también la vivienda.
La información primaria apunta a que podría tratarse de un ajuste de cuentas.
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]