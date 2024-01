“Todo empezó por fumar un porrito”: Iafigliola cuestionó a Radío por dichos sobre cannabis

Política

El integrante del Partido Nacional Carlos Iafligliola se mostró indignado con el secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas, Daniel Radío, por decir en diálogo con Canal 10 que el cannabis “no es puerta de entrada a ninguna otra droga”.

“El cannabis no es la puerta de entrada a ninguna otra droga, no lo digamos más. Si el cannabis fuera la puerta de entrada a otras drogas, quiere decir que todos los que consumen cannabis entrarían a otras drogas, y no entran todos”, sostuvo el jerarca.

Iafigliola cuestionó los dichos de Radío a través de su cuenta de X (antes Twitter). “Ay, Daniel, Daniel, qué errado estás. En una buena dejá el aire acondicionado y la comodidad de Torre Ejecutiva”, posteó el nacionalista.

En la misma publicación agregó: “Salí a los barrios, hablá con madres y familias destruidas por las drogas y vas a encontrar miles de testimonios. ‘Todo empezó por fumar un porrito de marihuana’”.

Ay Daniel,Daniel,Daniel, que errado que estás, en una buena,dejá el aire acondicionado y la comodidad de Torre Ejecutiva, salí a los barrios,hablá con madres y familias destruídas x las drogas,y vas a encontrar miles de testimonios,”todo empezó por fumar un porrito de marihuana” https://t.co/idxmFv7l1O — Carlos Iafigliola (@CIafigliola) January 26, 2024

