“Todo el mundo sabe que no es parte” de la gestión, dijo Adorni sobre Villarruel

El vocero de la Presidencia de Argentina, Manuel Adorni, aseguró que “todo el mundo sabe que la vicepresidente” Victoria Villarruel “no es parte del proyecto” de gobierno.

“Todo el mundo sabe que la vicepresidente no es parte del proyecto, no es parte de ese norte que hablábamos recién. El presidente [Javier Milei] considera que no es parte de la gestión ya desde hace muchísimo tiempo”, manifestó este miércoles en conferencia de prensa, según consignó el medio local Clarín.

Ante la pregunta de una periodista sobre si se puede gobernar “con normalidad” bajo esta situación, el vocero replicó con otra interrogante: “¿Por qué no se iría a poder gobernar?”.

Así, la reportera volvió a consultar si el hecho de que Villarruel no tenga injerencia en el gobierno argentino “no afecta el normal desarrollo de la gestión”. “Hace un año y medio que gobernamos con resultados bastante prominentes”, se limitó a contestar Adorni.

La vicepresidenta ha chocado públicamente en más de una ocasión con el presidente de Argentina y el gabinete sobre distintos temas.

En agosto del año pasado, la jerarca prometió reabrir las causas judiciales contra actos de terrorismo perpetrados por guerrillas de izquierda durante la década de 1970. Sin embargo, Adorni replicó al día siguiente que este tema “no es agenda del presidente”.

Algunos meses más tarde, Milei criticó a Villarruel por estar cerca de la “casta”. De hecho, ya en ese momento aseguró que la vicepresidenta “no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones”.

Más recientemente, el pasado 16 de julio, Guillermo Francos, jefe de gabinete del gobierno del vecino país, afirmó que “existen razones profundas” detrás de la pelea entre presidente y vicepresidenta. “Sin duda es una crisis, no institucional, sino política dentro del gobierno. Hay un desentendimiento entre el presidente de la Nación y la vicepresidente”, expresó en declaraciones a DNews.

Por último, el 23 de julio pasado, Milei la tildó de “bruta traidora” durante su intervención en La Derecha Fest.