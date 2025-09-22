Locales

“Todo blanco en la ciudad”: imágenes de la fuerte granizada que azotó a Minas

Una fuerte granizada azotó a la ciudad de Minas en la tarde de este lunes, el día en que comienza la primavera en Uruguay. Según lo que reportaron varios habitantes de la capital departamental, el granizo cayó sobre las 13:30 horas.

Matías Mederos, quien suele registrar en sus redes sociales este tipo de fenómenos, subió una serie de fotos en las que mostró el tamaño de las piedras de granizo.

También se puede apreciar cómo varios lugares de la ciudad quedaron tapados por el granizo “dejando todo blanco en la ciudad”, indicó Mederos en su cuenta de X.

El fenómeno se registró en el marco de un descenso de temperaturas anunciado por meteorólogos, luego de temperaturas que la semana pasada superaron los 20°C.

