Elecciones 2024

“¡Todavía no terminé!” Lacalle Pou votó y dejó en el aire su futura postulación

Sobre las 11:00 horas, el presidente Lacalle Pou votó en el Instituto de Formación Docente, sito en Joaquín Suárez entre Treinta y Tres y Florencio Sánchez, ciudad de Canelones.

Como en cada una de sus apariciones públicas, fue abordado por simpatizantes y en esta ocasión también por la prensa, que aguardaba su arribo.

Tras sufragar, el mandatario reconoció que estaba “un poco expectante” y que el de hoy es uno de “esos días lindos de democracia” en los que se expresa “algo tan poderoso como la decisión ciudadana”, que “hay que tomarla con mucha humildad y responsabilidad”.

“Ante las preguntas de los reporteros, Lacalle prefirió no opinar sobre asuntos políticos. “Hoy prefiero pasar a segunda fila. Los mensajes tienen que provenir de quienes aspiran a conducir el país a partir del 1º de marzo; esos son los protagonistas hoy”, aseveró.

Interrogado sobre si dialogará con los candidatos que sean electos, dijo: “Supongo que sí, porque tengo contacto con casi todos, pero dependerá de ellos”, y se expresó de modo opuesto al de Yamandú Orsi acerca de un distanciamiento entre ambos.

“Yo no me distancio ni me dejo de distanciar con nadie. Tengo relación profesional con todos, con los que puedo pensar más cercano y más lejano”, explicó.

En cuanto a la posibilidad de que se presente nuevamente como candidato a la presidencia, Lacalle Pou respondió con humor: “¡Todavía no terminé!”. “Le quiero dedicar todo mi tiempo al gobierno. El último día de gobierno tiene que ser muy parecido al primero, en cuanto al afecto y las ganas. No tengo decidida [una segunda postulación], pero también [quiero] dedicarme un poco a mi vida personal”, declaró.

Precisamente, razones de vida personal fueron las que mencionó cuando se le preguntó por las razones de su reciente mudanza a un apartamento en Carrasco.