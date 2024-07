“Todavía me falta la última jugada, ya van a ver”: Mujica enigmático tras las internas

Elecciones 2024

El expresidente José Mujica fue entrevistado telefónicamente esta mañana en Informativo Sarandí, programa en el que se le invito a reflexionar sobre los resultados de la elección interna del domingo.

Notoriamente cansado y con voz enronquecida, Mujica se refirió a la escasa convocatoria que tuvieron las urnas, situación que se tradujo en las internas con menor votación desde que comenzaron a celebrarse como parte del calendario electoral, en 1999.

“Están jugando varios factores, como muchos candidatos, una lluvia de propuestas seguramente bien intencionadas, pero poco sustentadas, y un debate general relativamente pobre que probablemente no entusiasmaba a mucha gente”, refirió.

“Creo que en el fondo creo en el fondo están operando otros factores, al igual que en otros países. El avance de la civilización digital, la dispersión de los discursos, una tendencia a la atomización de la opinión pública, todo eso contribuye a debilitar el mensaje partidario. Los mensajes políticos se disgregan en múltiples enfoques parciales y aparecen muchos centros sin una unidad que los sintetice”, teorizó luego.

Consultado acerca de los consejos que eventualmente le dio a Orsi y que este pudo haber tomado, Mujica cerró el capítulo de teoría social y volvió a su tono campechano.

“El zorro cuando es viejo de lejos la olfatea. Ser viejo tiene muchos inconvenientes, pero hace algunos aportes. Creo hay que pensar en la sociedad toda, incluso en los que no nos votan”, dijo.

“El país va mucho más allá del rio Santa Lucía, tiene contradicciones por todas partes y hay que tatar de entenderlo y escucharlo. LO que más le recomendé [a Yamandú Orsi] es que escuche a la gente para aprender, que gaste mucho tiempo en escuchar porque de ahí se aprende, y creo que algo de eso le pudo haber servido”, refirió.

Tiendas ajenas

Durante el reportaje, Mujica fue interrogado acerca del inesperado anuncio del presidenciable nacionalista Álvaro Delgado, quien armó su fórmula con la exsindicalista Valeria Ripoll, quien se integró a las filas del partido hace algunos meses.

“Me sorprendió mucho, es como si un ala del Partido Nacional se hubiera cerrado sobre sí misma. Pero bueno, allá ellos”, consideró.

También se le consultó sobre el triunfo de Álvaro Ojeda en el Partido Colorado, una interna que , según Mujica, resultó desconcertante.

“Es medio indescifrable. No puedo entender este Partido Colorado. Sinceramente, y estoy hablando culturalmente. Los viejos partidos por algo son viejos, tienen una historia, un haber, un mosaico de cosas muy grandes que ya no son de los partidos, son de la nación. Las mujeres y hombres grandes que militaron en esas filas en realidad son herencia del país, y de ellos hay que recoger cosas, son de nuestra cultura cívica. No puedo entender que un Partido Colorado con muchos candidatos no se acordaran de Batlle y Ordóñez. Me resulta increíble, se parecen más a las facciones colorada dl colectivismo de 1890 que a lo que vino después, que fue un huracán de cambios. Hicieron la campaña electoral y no lo nombraban, ni a sus causas, contenidos e impulsos”, lamentó.

Un as en la manga

“Anoche tuve que disparar porque ya no me daba el fuelle. El frío era mucho y tiendo a pasarme de rosca y la máquina está muy vieja, pero vamos andando” dijo sobre su salud y el estado de su voz, para luego soltar un anuncio enigmático.

“Recuerden este último detalle, todavía me falta la última jugada, y la van a ver, después se van a dar cuenta más adelante”, dijo, y despertó la curiosidad de sus entrevistadores. “Estén tranquilos, ya a verán, se van a reír”, añadió, sin revelar la naturaleza de esa jugada.

Finalmente, manifestó su deseo aclarara “algunas cosas del pasado que están enredadas”, porque “hay una serie de leyendas que son falsas”. Sobre eso, puso como ejemplo la leyenda urbana de la moto.

Ese mito —relatado en diferentes versiones y con adornos varios— cuenta que en 1995, cuando Mujica asumió su banca como diputado, llegó en su motocicleta al palacio Legislativo. Cuando fue a estacionar en el área reservada a los legisladores, un custodio no lo reconoció como tal y le preguntó si iba a quedarse mucho tiempo, ya que ese sitio estaba destinado a un parlamentario. “Si no vuelven lo milicos, me quedó cinco años”, habría sido la ingeniosa respuesta.

“Eso fue n invento periodístico, nunca lo pude dar vuelta hasta me lo preguntaron internacionalmente y como esa hay otras”, dijo.