“Toda la cuadra picada”: registran seguidilla de vidrios rotos en veredas de Parque Batlle

Un video divulgado en las últimas horas a través de redes sociales registró una zona del Parque Batlle donde, en escasos metros, aparecen una seguidilla de vidrios de automóviles que permanecen rotos sobre la vereda.

En las imágenes pueden verse los cristales caídos, mientras el hombre que filma el video dice: “En casi todos los lugares hay vidrios. Prácticamente, toda la cuadra picada”.

El hombre especula con que podría tratarse de hurtos nocturnos, debido a la alta afluencia de público por la noche al tablado que hay en la zona, aunque también señala que es algo habitual más allá de los meses de verano.

