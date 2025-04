“Tocar un poquito algunos bolsillos”: Fenapes sugiere cómo llegar al “6+1%”

Política

El secretario general de la Federación Nacional de Profesores Educación Secundaria (Fenapes), Emiliano Mandacen, propuso “tocar un poquitito algunos bolsillos” con el fin de aumentar el presupuesto de la educación para llegar al “6+1%” del producto interno bruto (PIB), un reclamo que viene de larga data.

En diálogo con Arriba gente (Canal 10), el sindicalista dijo que “augura” que el “6+1% esté”. “Hay que establecer una cadencia de acá al fin del quinquenio y un compromiso en perspectiva para el próximo gobierno. Por eso, nosotros reclamamos la autonomía del cogobierno. La educación no puede estar bajo los vaivenes de los círculos electorales. Tiene que ser una política de Estado, porque no es una política social”, dijo Mandacen.

Al ser consultado sobre cómo podría financiarse el “6+1%”, el dirigente de Fenapes aseguró que “debe requerir un esfuerzo de sectores corporativos de presión que siempre están diciendo que ‘no me toquen más’”. “Va a haber que tocar, señores. Si ustedes quieren tener trabajadores calificados, y bueno señores, va a haber que tocar un poquitito algunos bolsillos”, sostuvo el sindicalista.

Al ser consultado sobre de dónde debería surgir el dinero, el secretario expresó: “de bolsillos de algunos sectores empresariales, por ejemplo”. “¿Cómo vas a llegar a una cadencia de US$ 1.500 millones en el próximo quinquenio? Algo vas a tener que discutir con respecto a que lleguen más recursos a la educación, a la primera infancia y al sistema de cuidados”, planteó.

“La sociedad se merece un debate de fondo, que se deje de caricaturizar el debate tratando de deslegitimar al mensajero y no pudiendo con el mensaje. Hay que ir a un debate de fondo en la sociedad, es impostergable, si no, estamos discutiendo para la tribuna, fuegos artificiales y no los problemas de fondo de miles de niños, niñas y adolescentes que se ven postergados en derechos fundamentales”, agregó.