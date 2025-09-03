“Tiene una cabeza abierta y moderna”: Senado aprobó venia de Radío como director del Inisa

Política

La Cámara de Senadores aprobó este miércoles 3 de setiembre la venia para que Daniel Radío ingrese a trabajar como integrante del directorio del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) en sustitución de Eugenio Acosta, quien renunció a su cargo a fines de julio, luego de diferencias con el presidente de la institución, Jaime Saavedra.

La senadora frenteamplista Blanca Rodríguez consideró “una gran noticia” que el médico y exdiputado por el Partido Independiente se incorpore al equipo de dirección del Inisa.

“Me alegra enormemente que se conforme esta dupla Saavedra-Radío, porque tengo la convicción de que tienen en el objetivo de la rehabilitación de estos jóvenes la posibilidad de su reinserción a la sociedad desde un lugar más sano”, indicó Rodríguez, quien destacó que el nuevo jerarca “tiene una cabeza abierta y moderna, como lo demostró en la Secretaría Nacional de Drogas”.

Por su parte, el colorado Gustavo Zubía afirmó que la palabra que lo define es “honestidad”: “Honestidad al momento de emitir juicios y de emitir su posición, con la que he estado en discrepancia en varias oportunidades”.

“Me parece que habla bien de él que haya tenido la capacidad de estar en discrepancia con varios sectores políticos, incluso de la coalición”, completó.

La solicitud de venia fue enviada por el Poder Ejecutivo al Parlamento el pasado 20 de agosto y en el detalle se indica que “los antecedentes con las condiciones personales, funcionales y técnicas de la persona propuesta se adjuntan al presente mensaje”.

Radío, titulado en Medicina por la Universidad de la República, fue secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas, dentro de la Junta Nacional de Drogas, durante el período pasado.

En febrero de este año, el gobierno de Yamandú Orsi, que asumió en marzo, anunció que Radío continuaría vinculado al tema drogas como director del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca). Sin embargo, el 5 de marzo se supo que, finalmente, el médico no asumiría en ese cargo.

