“Tiene una bacteria resistente”: revés en la salud de la joven arrollada por un camión

La familia de Stephanie Rodríguez, la joven de 21 años quien sufrió un accidente y un camión arrolló una de sus piernas, actualizó su estado de salud. Rodríguez se sometió la semana pasada a una cirugía que duró cerca de ocho horas y buscaba reconstruir la parte externa de la zona de la rodilla.

A través de su cuenta de Facebook, la familia consideró que quisieran que “fueran mejores noticias cada día, pero es todo muy cambiante”. Ante esto, contó que este jueves le harán a la joven una resonancia y se está a la espera de otros estudios que podrían determinar que Rodríguez deba ser operada nuevamente.

“Tiene una bacteria en su intestino que se ha hecho resistente debido a sus bajas defensas. Por ahí se nos ha dicho que no es tan mala”, añadieron, y explicaron que el personal médico tomó algunas determinaciones para evitar que el contagio llegue a más pacientes.

El siniestro se dio el pasado 13 de enero, cuando Rodríguez iba camino a trabajar en moto. En determinado momento, por causas que se desconocen, se cayó y el camión pasó por arriba de su pierna.

A la joven, oriunda de Tacuarembó, se le diagnosticó en su momento fractura expuesta con traumatismo severo en uno de sus miembros inferiores.

