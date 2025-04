“Terreno que lleva al insulto” y “lo que dicen encuestas”: Bergara a Lema por “soberbia”

Política

El candidato del Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo, Mario Bergara, respondió al postulante por la Coalición Repúblicana, Martín Lema, luego de que el blanco apuntara a la postura “soberbia” del oficialista por afirmar que su fuerza política ganaría el gobierno departamental por octava vez.

“Yo no discuto en un terreno que lleva al insulto. No es mi terreno, ni pienso responder en ese nivel. Lo único que digo yo, es lo que dicen todas las encuestas. Claro, no todo el mundo debe querer escucharlo, pero es lo que dicen todas las encuestas”, dijo Bergara entrevistado por Subrayado (Canal 10).

Consultado sobre la última encuesta de Cifra, que dio un crecimiento de la coalición y el acortamiento de la distancia con el Frente Amplio, Bergara dijo que no le constaba un movimiento tal en el electorado. “Es una encuesta, que no se puede comparar con las demás. Y además todas las encuestas dan la misma pintura, que es un FA ampliamente favorito para volver a ganar la Intendencia de Montevideo. Ninguna encuesta da una cuestión diferente a eso”, completó.

El ida y vuelta entre Bergara y Lema tuvo su raíz luego de que dichos del economista sobre la continuidad de los gobiernos frenteamplistas en Montevideo. “Si uno va a ganar por octava vez consecutiva, por lo menos uno puede decir que las cosas tan mal no se han hecho”, había afirmado.

Eso provocó la replica de Lema. “La postura de que prácticamente antes de jugar el partido se dan por válidos o por adelantados los resultados son muy poco uruguaya”, sostuvo el exministro de Desarrollo Social en diálogo con Subrayado (Canal 10). “La soberbia no me gusta, así que no comparto cuando se dan ese tipo de comentarios o posturas”, agregó.

"Independientemente de cualquier tipo de medición o circunstancias, siempre hay que tenerle un respeto al proyecto distinto y con mucha humildad", afirmó también.





