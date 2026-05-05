“Teníamos la expectativa de lograr respuestas”: Jisdonian tras interpelación a Civila

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El diputado nacionalista Pedro Jisdonian brindó una conferencia de prensa en la tarde de este martes 5 de mayo, tras varias horas de interpelación al ministro de Desarrollo Social (Mides), Gonzalo Civila, así como a autoridades de la cartera, por la muerte de cuatro niños y adolescentes bajo tutela del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) entre diciembre y febrero.

Así, el miembro interpelante manifestó que, de unas 130 preguntas realizadas a las autoridades, “fueron contestadas, a medias, el 30%”.

“Lamentablemente nos vamos con las mismas interrogantes que teníamos al llegar. Teníamos la expectativa de alcanzar respuestas”, sostuvo el legislador blanco.

Según explicó, el camino que eligió Civila fue el de “escudarse en una reserva”. A su entender, los jerarcas también acudieron a la reserva “a la hora de responder a los pedidos de informes, donde mucha información no se brindó”, apuntó.

“Confiamos en que, para la construcción de un sistema mejor, que genere garantías y cuide a los niños, niñas y adolescentes de una manera más eficiente, es fundamental tener autocrítica y, sobre todo, explicar en qué condiciones se dieron estos hechos trágicos y, sobre todo, los resultados de las investigaciones para determinar las responsabilidades”, subrayó Jisdonian.

Dicho esto, recalcó que “nada de eso ha ocurrido” en la interpelación. “Por eso nos vamos con las mismas interrogantes que teníamos al momento de empezar”, insistió.