“Tenía cáncer” y “gente muy bien”: los detalles del macabro triple homicidio en Canelones

El martes sobre la noche, un joven de 27 años asesinó a sus padres y a su hermano para luego desmembrar a dos de las víctimas. El hecho ocurrió en la localidad de 18 de Mayo (Canelones), en la casa donde la familia vivía.

El jefe de Policía del departamento, Fabio Quevedo, describió la escena como “dantesca” y explicó que se seguirá trabajando en el caso para lograr más elementos que permitan esclarecer lo sucedido.

El hallazgo de lo sucedido se dio luego de que compañeros de trabajo del padre hicieran una denuncia policial. El reclamo formal llegó a manos de la Policía porque el hijo, quien cometió el triple crimen, dio versiones encontradas sobre dónde estaría el hombre.

El autor de los hechos no posee antecedentes penales y los investigadores, junto con la Fiscalía, harán pericias para saber si padece alguna patología que explique lo sucedido. Hasta el momento, no se ha podido especificar el móvil del brutal homicidio.

Varios vecinos de la zona contaron a Telemundo (Canal 12) que la familia no había dado indicios de que estuviera pasando algo. “Yo los veía poco. Eran mucho de estar en la casa; gente tranquila. Nunca sentí un problema”, describió un hombre.

Otra vecina de la zona comentó que conocía a la mujer, madre del homicida, desde hacía varios años e incluso recordó que ella cuidó a uno de sus hijos. “Después conoció al vecino, se casaron y tuvieron dos hijos”, agregó.

En tanto, contó que la fallecida padecía cáncer, que le habían diagnosticado en los últimos meses. “Era una mujer luchadora: tenía cáncer”, expresó.

Sobre el homicida, los vecinos coincidieron en que se lo veía poco en la zona, pero afirman no saber si padecía algún tipo de enfermedad de salud mental.

