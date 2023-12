“Tenemos todo para ganar”: el discurso de Lacalle con el Mercosur por un acuerdo con China

Política

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, aseguró que en la próxima cumbre del Mercosur —que se celebrará el próximo jueves 7 de diciembre en Río de Janeiro— planteará a los líderes de los demás países del bloque regional con China en aras de avanzar en busca de un acuerdo de libre comercio con el gigante asiático.

“Vamos a pedir una reunión de los jefes de Estado del Mercosur con el jefe de Estado chino. Si no es así, que el Mercosur, los servicios técnicos se reúnan con China. […] Es muy importante, China la quiere, no parecería lógico que el Mercosur no la tenga”, aseveró el mandatario en rueda de prensa este viernes.

Al respecto, indicó cómo es el diálogo que él mantiene con los presidentes del bloque sobre este tema: “Tenemos innovación, creación. Tenemos todo para ganar, tenemos todo para hacer las cosas bien y [China] no se resiste”, puntualizó el jerarca uruguayo y enfatizó: “Ese es nuestro discurso público y también nuestras conversaciones privadas”.

En tal sentido, Lacalle redobló la apuesta y enfatizó en que, si China no se resiste, “si es inevitable, ¿no será lo mejor hacerlo rápido?”, preguntó.

