Internacionales

“Tenemos que hablar”: detalles del reencuentro de Trump y Musk en funeral de Charlie Kirk

El funeral del activista conservador Charlie Kirk, celebrado este domingo en el State Farm Arena de Glendale, Arizona, fue escenario de un reencuentro inesperado: Donald Trump y Elon Musk volvieron a hablarse después de meses de tensión pública.

Más de 20.000 personas se congregaron en el estadio para despedir al fundador de Turning Point USA. Allí, el presidente estadounidense y el dueño de Tesla se estrecharon la mano y mantuvieron un breve intercambio que no pasó desapercibido.

Según interpretó para Daily Mail la experta en lectura de labios Nicola Hickling, Trump saludó con un “¿cómo estás?”, antes de añadir: “Así que, Elon, escuché que querías charlar”. Musk respondió con un gesto de hombros, mientras que el presidente de la UFC, Dana White, se sumaba a la charla. Trump cerró el momento con una frase que sorprendió: “Te he extrañado”.

El acercamiento ocurre tras una ruptura pública en junio de 2025, cuando Musk dejó la conducción del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE). Desde entonces, lanzó fuertes críticas al One Big Beautiful Bill Act, la principal ley impulsada por la segunda administración de Trump, al advertir que podría costar miles de millones a los contribuyentes.

La pelea se intensificó en los meses siguientes. Trump lo calificó de “artista de mierda” en un acto en Michigan, y Musk llegó a publicar —para luego borrar— que las autoridades tenían información sensible sobre el presidente en los archivos de Jeffrey Epstein, sugiriendo incluso un juicio político.

El funeral de Kirk también tuvo un fuerte tono político. Trump ingresó al estadio entre cánticos de “USA, USA” y aplausos de decenas de miles de seguidores. Lo acompañaron sus hijos Eric y Donald Jr., además de su yerno Jared Kushner.

La viuda del activista, Erika Kirk, subió al escenario con lágrimas en los ojos, mientras que el vicepresidente J.D. Vance lo recordó como “un amigo cercano” en su discurso.

Musk, que destinó más de US$ 290 millones en la última campaña para registrar votantes republicanos en estados clave, también acudió a despedir a Kirk, con quien compartía ese objetivo de movilización conservadora.