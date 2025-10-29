“Tenemos miedo”: vecina denuncia por “perros asesinos” en un barrio de Maldonado

Locales

Un conflicto entre vecinos, en el que afirman que hay “perros asesinos”, tiene en vilo al barrio Cañada Aparicio de Maldonado. Carina, una residente del barrio, alertó a FM Gente sobre la situación que viven a diario y habló del “miedo” que sienten por los animales, que se ven “desesperados”.

La mujer relató que la situación “implica a todos los vecinos”. En ese sentido, sostuvo que la dueña de los perros no entiende que son “peligrosos”. Uno, en particular, “ha mordido a todo lo que se le cruza cuando sale”.

“No es justo que estemos pasando como estamos pasando porque cada vez que se le escapa el perro se ve lo violento que es el animal”, lamentó la mujer. Para los vecinos, la situación empeora cuando el perro “se escapa” de su casa, ya que es cuando ha mordido a personas.

“El animal, pobre, no tiene la culpa: es la dueña. Ella lo ata y cuando se suelta, que hasta rompe la cadena, se desespera y todo lo que se le cruce adelante lo muerde. A mí me mordió”, dijo la mujer.

En aquel entonces, Carina hizo la denuncia correspondiente ante la Policía, además de haber ido a un centro de salud para presentar un certificado para probar que el perro la había lastimado.

“Hoy, por ejemplo, andaban sueltos y la mujer no lo podía agarrar. Hemos tenido suerte de que no ha agarrado a una criatura”, dijo Carina, que también denunció que quienes más padecen la situación son los vecinos de la dueña de los perros: “No tienen vida”.

Según relató la mujer, los vecinos a la casa pegada reciben “amenazas” y “no pueden recibir visitas” ni “salir tranquilos al almacén” por el terror que causa el perro.

Los vecinos de Cañada Aparicio dialogan mediante un grupo de WhatsApp, en el que alertan cada vez que el perro está suelto. “No puede ser”, afirmó la mujer.

“Yo soy muy bichera y no tiene nada que ver el perro. Ahora trajo otro, que es cruza pitbull y lo tiene pegado a la calle con una cadena. Se desespera. Estamos seguros que es por el tema de que el nieto está en drogas. Los perros no dejan que se le acerque gente”, dijo la vecina. “Tenemos miedo. Hay miedo en el barrio”, alertó.

Desde la Intendencia de Maldonado y la Jefatura de ese departamento señalaron a Montevideo Portal que ante estas situaciones la persona afectada debe realizar la denuncia policial, que luego es derivada al Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA).