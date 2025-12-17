“Tendría que haber visto un cirujano”: familia del influencer fallecido rompió el silencio

Locales

Montevideo Portal

La comunidad de Salto continúa conmocionada por el fallecimiento de Jonatan Núñez, un hombre de 32 años conocido en redes sociales que padecía un angioma que comprometía su lengua y su garganta y que denunció en reiteradas oportunidades las dificultades que tuvo para recibir una atención médica adecuada en el hospital local.

En las últimas horas, los familiares mantuvieron una reunión con las autoridades del centro de salud y ambas partes brindaron ruedas de prensa para informar sobre lo ocurrido. Según consignaron medios locales, la conferencia encabezada por Gabriela González, directora del hospital, estuvo cargada de tensión e intercambios acalorados.

La jerarca señaló que desde el centro no estaban al tanto de los reclamos que Núñez hizo en sus redes sociales, que el hospital no se maneja por denuncias realizadas en dichas vías y comentó que ni él ni su familia elevaron estas situaciones formalmente.

Además, explicó que el paciente vio pospuesta una tomografía que tenía prevista para el 4 de diciembre porque no reunía las condiciones necesarias para hacerla —por lo que fue reagendada para el 10 de diciembre—, evitó hacer declaraciones sobre el fondo del asunto amparándose en el secreto médico y anunció el inicio de una investigación administrativa.

Más tarde, el hermano de Núñez explicó que el reclamo no es para con las autoridades del hospital, sino con los médicos encargados de la atención. “Mi hermano era una persona que siempre ayudaba a la gente; hizo mucha beneficencia y venía a entregar desayunos acá afuera”, relató en rueda de prensa.

A su vez, contó que un médico que vio uno de los videos amenazó a un compañero de Jonatan. “Me parece una estupidez que un médico vaya a increpar a una persona que no se podía defender sola. El muchacho estuvo todo el velorio de mi hermano y fue al entierro porque, supuestamente, él le salvó la vida”, comentó.

La madre de Núñez también reclamó por la asistencia recibida por su hijo: “Desde octubre estaba recibiendo antibióticos y últimamente ya no podía más. La directora está en un lugar en el que quizás se le escapan muchas cosas, y yo le dije que en principio tendría que haber visto un cirujano vascular, inmediatamente. Lo que él tenía no era nada fácil”.

Por último, el hermano de la víctima anunció que el tema se va a elevar a la Justicia. “Yo trabajo en Montevideo; voy a trabajar, y me dicen: ‘Andá para el hospital que te van a sacar una pierna’. Te toman el pelo. A uno como salteño le duele un montón eso”, finalizó.

Montevideo Portal