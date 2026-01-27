“Temperaturas acordes a lo que es la estación”: así seguirá el tiempo durante la semana

Locales

En su participación en VTV Noticias, el meteorólogo José Serra explicó que en la mañana de este martes un frente frío “comenzó a desplazarse y provocó alguna tormenta con valores de precipitación que llegaron al valor y medio en Montevideo, 8 milímetros en Colonia y 11 milímetros en Cerro Largo y parte de Tacuarembó.

De cara a las próximas horas, Serra vaticinó un miércoles “todavía inestable”. “Podemos tener en algún momento del día la formación y desarrollo de cierta nubosidad que dé lugar a una tormenta que provoque lluvias”, explicó. Para el norte del país, se aguardan máximas de 35 °C y mínimas de 22 °C, mientras que para el sur se alcanzarán los 34 °C con un piso de también 22 °C. En la zona metropolitana, la máxima para este miércoles será de 30 °C, y la mínima de 21 °C

En tanto, el jueves será inestable, con máximas de 35 °C y mínimas de 21 °C en el norte, 32 °C y 20 °C en el sur, y 29 °C y 20 °C en la zona metropolitana.

Por último, para el viernes el tiempo se mantendrá estable y con un leve descenso en las temperaturas: en el norte oscilará entre 32 °C y 20 °C, el sur entre 30 °C y 19 °C, y la zona metropolitana entre 27 °C y 18 °C. El día jueves, inestable. Y el viernes, el tiempo estable. “Temperaturas acordes a lo que es la estación”, explicó el especialista.