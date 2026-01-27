“Temperaturas acordes a lo que es la estación”: así seguirá el tiempo durante la semana

En su participación en VTV Noticias, el meteorólogo José Serra explicó que en la mañana de este martes un frente frío “comenzó a desplazarse y provocó alguna tormenta con valores de precipitación que llegaron al valor y medio en Montevideo, 8 milímetros en Colonia y 11 milímetros en Cerro Largo y parte de Tacuarembó.
De cara a las próximas horas, Serra vaticinó un miércoles “todavía inestable”. “Podemos tener en algún momento del día la formación y desarrollo de cierta nubosidad que dé lugar a una tormenta que provoque lluvias”, explicó. Para el norte del país, se aguardan máximas de 35 °C y mínimas de 22 °C, mientras que para el sur se alcanzarán los 34 °C con un piso de también 22 °C. En la zona metropolitana, la máxima para este miércoles será de 30 °C, y la mínima de 21 °C
En tanto, el jueves será inestable, con máximas de 35 °C y mínimas de 21 °C en el norte, 32 °C y 20 °C en el sur, y 29 °C y 20 °C en la zona metropolitana.
Por último, para el viernes el tiempo se mantendrá estable y con un leve descenso en las temperaturas: en el norte oscilará entre 32 °C y 20 °C, el sur entre 30 °C y 19 °C, y la zona metropolitana entre 27 °C y 18 °C. El día jueves, inestable. Y el viernes, el tiempo estable. “Temperaturas acordes a lo que es la estación”, explicó el especialista.
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]