“Temo por mi vida”: Tatiana Marset denunció negligencia médica en la cárcel de Bolivia

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Tatiana Marset Alba, hermana del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, hizo pública una denuncia en la que acusa a las autoridades del penal de Palmasola, Bolivia, de no brindarle la atención médica necesaria, y advirtió que su estado de salud se ha deteriorado de forma preocupante.

A través de una carta dirigida a la ciudadanía y a los medios de comunicación, consignada por el medio boliviano El Deber, sostuvo que desde comienzos de mayo intenta acceder a un tratamiento adecuado, sin haber recibido respuestas satisfactorias.

En el documento, la reclusa asegura que los problemas comenzaron con intensos dolores que le dificultaban desplazarse, además de molestias constantes en la zona izquierda de su cuerpo. Según indicó, los profesionales de la salud del centro penitenciario no consiguieron determinar con exactitud el origen de los síntomas, lo que, a su juicio, contribuyó al empeoramiento de su cuadro clínico.

Más adelante, explicó que la derivaron al Hospital San Juan de Dios para realizarse distintos exámenes médicos. Allí, afirmó, le diagnosticaron inicialmente hepatitis A. No obstante, señaló que especialistas particulares a los que consultó posteriormente coincidieron en que, en realidad, padecería pancreatitis.

De acuerdo con su versión, mientras continuaba sometiéndose a evaluaciones médicas fuera de la cárcel recibió la instrucción de regresar a Palmasola, pese a que todavía necesitaba asistencia especializada. La mujer cuestionó esa determinación y sostuvo que no se tuvo en cuenta la complejidad de su situación.

“Actualmente he vuelto a recaer; los dolores son más fuertes”, expresó en la carta, donde además afirmó que el único tratamiento que recibe consiste en analgésicos suministrados por vía oral e inyectable.

Marset también manifestó que sufre de cálculos renales y aseguró que, aunque los médicos habrían reconocido la necesidad de una atención especializada, no se le permitiría acceder a un centro asistencial externo de forma urgente. Según indicó, incluso cuenta con una autorización judicial para salir del establecimiento penitenciario.

“No quiero privilegios, quiero que respeten mi salud. Temo por mi vida. Ya basta de esta negligencia de parte del régimen de Palmasola”, concluye el escrito, difundido por su abogada defensora, Mónica Terrazas.

Hasta ahora, las autoridades del sistema penitenciario no han emitido declaraciones sobre las acusaciones formuladas por la interna ni sobre las condiciones de salud denunciadas.

Tatiana Marset fue arrestada en marzo de este año durante el operativo realizado en Santa Cruz que culminó con la detención de Sebastián Marset. La Justicia dispuso que permaneciera en prisión preventiva en una cárcel de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, mientras continúan las investigaciones sobre su presunta participación en la organización vinculada al narcotraficante uruguayo.

Sebastián Marset, por su parte, permanece bajo custodia de las autoridades de Estados Unidos, luego de ser capturado en Santa Cruz y extraditado para enfrentar cargos relacionados con narcotráfico y lavado de activos. Tras comparecer ante un tribunal federal estadounidense, aguarda el avance del proceso judicial en su contra.