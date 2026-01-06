Internacionales

“Te voy a explicar por qué hice esto”: mató a su pequeño hijo y dejó una carta a su ex

Un terrible caso de infanticidio por violencia vicaria conmovió a Brasil en el inicio del año. El triste episodio se hizo viral en redes sociales luego de que se divulgara una carta manuscrita que el asesino dejó para su expareja. En la misiva, el sujeto intenta de manera enfermiza justificar sus actos.

Según informara el medio local RD News, el hecho ocurrió el pasado viernes en la localidad de Sorriso, en el estado brasileño de Mato Grosso.

Vecinos de la zona sospecharon al oír ruidos extraños en el tejado del monoambiente en el que residía el sujeto identificado como Rairo Andrey Borges Lemos, de 21 años. Al no obtener respuestas a su llamado, forzaron la puerta y encontraron al hombre colgado del techo. En la cama de la habitación estaba, inmóvil, su hijo Davi, de dos años. Ambos fueron asistidos y trasladados a un hospital local. El hombre logró sobrevivir, pero el niño, a pesar de recibir intentos de reanimación durante media hora, pereció.

Los médicos indicaron que el infante murió por asfixia.

“Colocó al niño sobre su hombro, con la carita mirando hacia la colcha, y lo fue presionando con el brazo”, expresó la investigadora policial Layssa Crisostomo, a cargo del caso.

La uniformada explicó que el sujeto tomó la decisión de matar al niño y quitarse la vida luego de ver una foto de su excompañera con otro hombre, con quien habría iniciado una relación.

En la cama, junto al niño agonizante, se encontró una carta del asesino dirigida a su expareja, esquela en la que intenta argumentar su crimen de violencia vicaria.

“No sé ni por dónde comenzar esta carta para ti, amor de mi vida. Sé que me equivoqué contigo, pero fue por impulso. Siempre fuiste mi niña, sé que no me olvidaste, pero preferiste decir que me olvidaste porque te lastimé mucho, pero nunca fue mi intención”, expresa.

“Nada de esto que está sucediendo es culpa tuya, la culpa es toda mía, te voy a explicar por qué hice esto conmigo y con Davi, nuestro mayor regalo de Dios”, añade.

“Sé que no merecés todo lo que pasó, pero yo necesitaba dejarte ser feliz. Siento mucho que nuestra relación terminara, pero, infelizmente, yo acabé con todo”, prosigue el texto.

“Solo quiero que sepas que te amo mucho y que mi amor por ti es eterno, y nunca lo olvides. Sos una persona increíble y siempre me cuidaste”, señala el asesino en su carta, para luego llegar al verdadero motivo, que es el despecho y el daño al ser que se dice querer: “Sos mi eterno amor, y no voy a estar aquí para verte con otro, mi corazón no lo soporta”.

Tras recibir asistencia en el sanatorio local, Borges fue arrestado y sometido a interrogatorio, pero no fue capaz de expresarse con coherencia. Tras pasar la audiencia de custodia, quedó en prisión preventiva en el penal Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira, en la localidad de Sinop.