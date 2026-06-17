“Te vamos a extrañar”: dolor por muerte de locutor y conductor radial de interior del país

Montevideo Portal

Desde la emisora 104.1 FM de Durazno emitieron un comunicado para lamentar el fallecimiento del joven locutor y conductor de dicha radio Juan Carlos Báez. El hombre enfrentó problemas de salud, que lo llevaron a su deceso, según indicaron allegados.

Báez dirigía un programa enfocado en la música y la cultura local, que se emitía en la tarde. “Tu alegría permanecerá siempre con nosotros. Te vamos a extrañar profundamente, pero estamos seguros de que seguirás estando al aire desde lo más alto”, indica el texto compartido por la emisora.

El velatorio se llevará a cabo el jueves a partir de las 8:00, y el sepelio será a las 10:00.