“Te vamos a extrañar”: dolor por muerte de locutor y conductor radial de interior del país
El deceso se dio este miércoles y desde la emisora para la que trabajaba emitieron un comunicado lamentando el hecho.
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17.06.2026 17:41
Montevideo Portal
Desde la emisora 104.1 FM de Durazno emitieron un comunicado para lamentar el fallecimiento del joven locutor y conductor de dicha radio Juan Carlos Báez. El hombre enfrentó problemas de salud, que lo llevaron a su deceso, según indicaron allegados.
Báez dirigía un programa enfocado en la música y la cultura local, que se emitía en la tarde. “Tu alegría permanecerá siempre con nosotros. Te vamos a extrañar profundamente, pero estamos seguros de que seguirás estando al aire desde lo más alto”, indica el texto compartido por la emisora.
El velatorio se llevará a cabo el jueves a partir de las 8:00, y el sepelio será a las 10:00.
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