“Te encanta meter el peso por Tw”: el cruce de Da Silva con diputado de Cabildo en redes

Álvaro Perrone le dijo al senador blanco que “no lo votó nadie” y que si no fuera por su partido “el presidente no sería del PN”.

En las últimas horas se viralizó en las redes sociales un video en donde se ve al presidente del Directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, dar la bienvenida a la nueva Secretaría de Diversidad nacionalista, en el marco del Día del Orgullo, que fue celebrado este lunes 28 de junio.

En el video, parece que Iturralde utilizaría la palabra "bienvenides" (cosa que el propio Iturralde aclaró que no lo hizo), algo que pareció molestarle al diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone. "Me llega esto por WhatsApp, quiero creer que está editado @PNACIONAL (por la cuenta oficial del Partido Nacional", escribió en su cuenta de Twitter.

El comentario del diputado no pasó desapercibido para el senador blanco Sebastián Da Silva, un usuario muy activo en la red social. Este le contestó: "¿Qué tenés que ver vos?", haciendo alusión de que comentó algo que no es de su partido político.

Perrone respondió a Da Silva y aseguró, como le han dicho en otras ocasiones a Da Silva, que le gusta "meter el peso" en Twitter. "Te encanta meter el peso por tw, no tenes otra forma de encarar la política, mira que estás ahí porque tu titular te dejo el lugar, no te voto nadie", replicó el cabildante.

"Que no te venzan algunos complejos. Solo te digo que nada tenes que ver con el Partido Nacional", le respondió Da Silva.

Esto no quedó allí y Perrone continuó cuestionando los votos que llevaron a Da Silva al Senado. "Tengo que ver mucho, es lo que no te das cuenta. Sin nosotros el presidente no sería del PN, Abreu no estaría en Aladi y vos no serías senador", expresó Perrone.

