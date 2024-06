¿“Tartufos economistas”? Rosselli respondió críticas, Oddone respaldó y Faig cantó retruco

Economía

En uno de los momentos de mayor tensión electoral, a solo días de las internas, la polémica tuitera está a la orden del día. Desde el domingo, una gráfica presentada por la consultora Exante acerca de la evolución del ingreso de los hogares —desagregada por quintiles— generó críticas del oficialismo.

Luego de la ola de críticas, encabezadas por el coordinador de programa de Álvaro Delgado, Agustín Iturralde, y el encargado de la misma tarea en el programa de la precandidata Laura Raffo, Francisco Faig, uno de los socios de Exant, Pablo Rosselli, publicó un mensaje donde defendió el trabajo de su empresa.

“El gráfico nos pareció relevante porque ilustraba el impacto desigual que tuvo la pandemia y porque la recuperación post-Covid viene a distintas velocidades. El gráfico también muestra la variación 2023 vs 2022, que da cuenta de una recuperación en todos los quintiles”, dijo Rosselli, y también sostuvo que el gráfico se viralizó de una forma que no anticiparon.

Entre las críticas, Iturralde señaló que se habían presentados “datos viejos”, al tiempo que Faig se refirió a algunos analistas como “tartufos economistas” a los que describió como “economistas que se escudan en su condición de académicos o técnicos pero que en realidad hacen campaña pro-FA o anti oficialismo a cara de perro”.

En tanto, durante su descargo de este lunes, Rosselli dijo también que, en opinión de la consultora, no se pueden atribuir los resultados “de un modo sustancial a las políticas económicas”.

“Los hogares se vieron impactados por dos shocks globales, ajenos al gobierno: el Covid y la inflación mundial de 2022 (que retrasó la recuperación del salario real)”, afirmó. Y agregó: “Hay que tener presente, además, que los ingresos de los hogares habían comenzado a caer en 2017, acumulando un descenso de 4% en términos reales (promedio 2019 vs promedio 2017), debido a la pérdida de empleos y el bajo dinamismo de la economía”.

Ante esto, agregó Rosselli, la caída del salario real en 2020 y 2021 “fue relevante para el cambio de tendencia que se produjo con el empleo luego del Covid”. Por último, el economista señaló que los datos parciales disponibles de lo que va de 2024 muestran “un aumento significativo de los ingresos de los hogares”.

El socio de Exante también aprovechó la ocasión para realizar un comentario apuntando a los partidos políticos. “Es esperable que los partidos políticos en la campaña electoral acentúen mucho sus diferencias, pero esas discusiones deberían partir de un buen diagnóstico y de una comprensión de las restricciones y desafíos que enfrenta el país”, afirmó.

La posición de Rosselli, que también fue expuesta durante una entrevista con En Perspectiva (Radiomundo) recibió el apoyo de otros economistas, como Gabriel Oddone, quien destacó a los socios de Exante como “profesionales rigurosos y honestos”.

El economista Javier de Haedo también expresó su respaldo hacia sus colegas de Exante.

Faig, en tanto, replicó los mensajes de Rosselli y reavivó la llama del debate. “Estoy seguro de que si el oficialismo no hubiera reaccionado, Rosselli no hubiera sentido la necesidad de aclarar tanto a las 18 hs del lunes. ¿Se podía no manipular, vieron? Molière haría un 'Tartuffe repenti'”, escribió.

