Locales

¿Tapabocas sí o no? la duda generó un violento incidente en un ómnibus

En las últimas se comenzó a viralizar un video registrado a bordo de un ómnibus en el departamento de Maldonado. El incidente es una clara muestra de que la transición de la obligatoriedad del uso de la mascarilla a la “exhortación” o “recomendación”, generó dudas en muchas personas.

La filmación habría sido registrada a bordo de un coche de la firma fernandina Codesa, que -pese al decreto del Poder Ejecutivo que dictaba el cese de la emergencia sanitaria- continuó exigiendo el uso de las mascarillas hasta la mañana de este viernes.

Según informara la emisora puntaesteña FM Gente, la medida se mantenía a falta de una indicación formal al respecto por parte de la Intendencia de Maldonado.



Finalmente, y a raíz de una resolución del Consejo Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo (CONASSAT), la compañía dejó de exigir el uso del cubrebocas y así lo hizo saber a través de sus redes sociales, donde mantiene la exhortación al "uso responsable" del objeto, tanto entre sus trabajadores como en los pasajeros.

En el video, grabado en las primeras horas tras el cese de la emergencia sanitaria, se puede apreciar la discusión suscitada entre un pasajero que viaja sin mascarilla y algunos pasajeros que pretenden que sí la utilice.



Ante la negativa del joven pasajero, el chofer del bus no retoma la marcha y esto hace que otros viajeros se molesten, debido al retraso que supone para todos. “O te lo ponés o vas preso”, llega a amenazar uno de los pasajeros, quien incluso empuja a su interlocutor y genera un breve forcejeo. Finalmente, una agente de policía que iba a bordo del bus interviene y, mediante el diálogo, logra pacificar los ánimos.

El joven pasajero que no usaba mascarilla accede usarla “por única vez”, no sin antes insistir una vez más y ante todos los presentes que tiene derecho a no hacerlo, algo que, efectivamente, quedó consagrado en el decreto firmado esta misma semana por el presidente Lacalle Pou.





Montevideo Portal dialogo con los servicios jurídicos de Codesa que, a falta de una denuncia formal al respecto, no negó ni confirmó que el hecho se produjera en un bus de la firma.

Sin embargo, el interlocutor legal aseguró que incidentes similares “se están viendo todos los días en el transporte”, desde el ya nombrado cese de la emergencia sanitaria.

“Hay gente que se acoge a la exhortación o recomendación de seguir usando el tapabocas (. . . ) es algo que se veía que iba a pasar”, dijo.

Consultada por Montevideo Portal, la Jefatura de Policía de Maldonado dijo no tener conocimiento de los hechos, dado que no se habría producido ningún arresto ni denuncia al respecto.