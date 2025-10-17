Economía

“Supuesta herencia millonaria”: alertan por promesa trucha de dinero con logo del BCU

Montevideo Portal

El Banco Central del Uruguay (BCU) emitió una advertencia pública ante la proliferación de “comunicaciones fraudulentas que simulan provenir de organismos oficiales”, como el propio BCU y la Dirección General Impositiva (DGI).

“Estas comunicaciones notifican al destinatario sobre una supuesta herencia millonaria y solicitan el pago de un presunto impuesto para su liberación”, dice una comunicación del BCU.

Según la entidad reguladora, los estafadores utilizan correos electrónicos falsos, documentación apócrifa con el isologotipo del BCU y firmas de personas vinculadas —actual o anteriormente— a la institución, con el fin de conferir legitimidad a sus mensajes.

El objetivo es generar confusión y presión en los destinatarios, bajo amenaza de perder el dinero prometido.

“El propósito de estos mensajes es inducir al destinatario a realizar pagos anticipados bajo pretextos falsos. Una vez efectuado el pago, los fondos prometidos no son entregados”, agrega la comunicación oficial.

El BCU enfatiza que no realiza este tipo de operaciones ni emite comunicaciones de esta naturaleza y exhorta a la ciudadanía a actuar con cautela ante ofrecimientos de dinero que presenten las siguientes características:

Promesas de herencias, premios o transferencias por montos elevados.

Uso de logotipos institucionales y lenguaje técnico para aparentar provenir de organismos públicos.

Se impone un plazo breve para realizar pagos o enviar documentación, generando presión emocional, bajo la amenaza de perder el dinero prometido.

Se exige el pago de impuestos, tasas, seguros, honorarios legales u otros conceptos para liberar los fondos.

Contacto inicial por medios no oficiales como redes sociales, correos electrónicos o llamadas telefónicas.

La institución también recomienda verificar la autenticidad de cualquier mensaje directamente con el organismo correspondiente, no compartir información personal o financiera con desconocidos y reportar cualquier intento de fraude ante el Ministerio del Interior u otras autoridades competentes.

seggco25148 by Montevideo Portal

Montevideo Portal