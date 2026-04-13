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“Su última ducha fue en 2024”: hombre tuvo a su hijo encerrado en una van más de un año

La justicia francesa decretó prisión preventiva para un padre que mantuvo secuestrado durante más de un año a su hijo de 9 años en una furgoneta en el noreste de Francia, anunció este lunes la fiscalía.

Los gendarmes descubrieron al niño en Hagenbach, una pequeña localidad de 800 habitantes en el noreste de Francia, después de haber sido alertados por una vecina que había oído “ruidos de niño” en una furgoneta aparcada en un patio privado de varias viviendas.

Tras desbloquearla, los agentes encontraron al niño “tumbado en posición fetal, desnudo, cubierto con una manta sobre un montón de basura y cerca de excrementos”, según un comunicado del fiscal de Mulhouse, Nicolas Heitz.

“Debido a la posición sentada de forma prolongada”, el niño, “pálido y manifiestamente desnutrido”, ya no conseguía caminar, precisó el fiscal. Fue atendido de inmediato en el hospital de Mulhouse.

El pequeño contó a los investigadores que la pareja de su padre “ya no lo quería en el apartamento y deseaba que lo internaran en un hospital psiquiátrico” y que su padre lo había encerrado en la furgoneta “para no internarlo”.

El niño, cuya última ducha remontaría a finales de 2024, tenía un hatillo de ropa y tenía que orinar en botellas de plástico y hacer sus necesidades en bolsas de basura.

El padre vivía junto a su pareja de 37 años y dos niñas de 10 y 12 años —una hija de él y la otra de ella— y reconoció que lo mantuvo secuestrado y privado de cuidados desde “noviembre de 2024” para protegerlo de la mujer, según Heitz.

El niño fue al colegio hasta el curso 2023-2024 en Mulhouse y la escuela “archivó su expediente” cuando la familia le indicó que sería escolarizado de otro modo. “Desapareció de un día para otro”, según vecinos y testigos interrogados por los investigadores.

El acusado afirmó además que dejó salir al niño en mayo de 2025 y le permitió acceder al apartamento a mediados de ese año, cuando el resto de la familia estaba de vacaciones.

La pareja del hombre —que no es la madre del niño— también enfrenta cargos, entre ellos no denunciar malos tratos, así como privación o agresión sexual, dijo el representante del Ministerio Público.

Según el padre, su pareja sospechaba algo, pero no sabía que el niño estaba recluido en el vehículo. Ella negó todas las acusaciones.

“Ningún elemento médico” atestó posibles problemas psiquiátricos del niño, indicó el fiscal. Las autoridades se hicieron cargo provisionalmente de los tres menores, mientras continúa la investigación.

AFP