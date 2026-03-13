“Su reinado de caos terminó”: EE. UU. atribuyó caída de Marset al “Escudo de las Américas”

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La cuenta oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos, organismo federal responsable de la política exterior y de las relaciones internacionales del país, se hizo eco en redes sociales de la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien será extraditado al país norteamericano para ser juzgado por causas vinculadas al lavado de activos.

Dicho departamento publicó la tradicional placa que se emite para anunciar la detención de un criminal por el que ofrecían una millonaria recompensa, con la leyenda “capturado” sobre sus fotos. “El reinado de terror y de caos de Sebastián Marset se terminó”, escribió el perfil en su cuenta de la red social X.

“Gracias al liderazgo del presidente Rodrigo Paz Pereira y el fortalecimiento de la cooperación y la aplicación de la ley entre Estados Unidos y Bolivia, el narcotraficante Marset se enfrentará a la Justicia”, agrega la publicación.

Por último, el Departamento de Estado atribuyó la caída de Marset a la puesta en marcha del “Escudo de las Américas”, una estrategia impulsada recientemente por el presidente Donald Trump para coordinar esfuerzos militares y de seguridad en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. “El ‘Escudo de las Américas’ está haciendo más segura y más fuerte a nuestra región”, finaliza el posteo.

La dependencia del gobierno estadounidense recordó que la recompensa por la captura del criminal uruguayo eran US$ 2 millones, y se ubicaba en el tercer lugar de fugitivos más buscados por la DEA tras la muerte del mexicano Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, quien en Estados Unidos estaba requerido por lavado de dinero y en Paraguay y Bolivia por tráfico de drogas.

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