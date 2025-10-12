“Su declive fue muy repentino”: los detalles de la muerte de Diane Keaton a sus 79 años

Internacionales

La muerte de la actriz estadounidense Diane Keaton este sábado a los 79 años conmocionó a todo Hollywood. Y, si bien la familia prefirió no difundir los detalles del deceso, se sabe que fue repentino.

Según informó el medio TMZ, con base en una fuente del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, una ambulancia trasladó a Diane a las 8:08 horas del sábado a un hospital local.

Por otra parte, la revista People, citó otra fuente anónima que indicó que la prestigiosa actriz no se encontraba bien de su salud, pero que “su declive fue muy repentino”. Eso “fue desgarrador para todos los que la amábamos. Fue tan inesperado, especialmente para alguien con tanta fuerza y espíritu”, agregó la fuente.

En tanto, varios actores y actrices de Hollywood recordaron a Keaton y le dieron su último adiós a través de mensajes en sus redes sociales.



Bette Midler, quien compartió pantalla con Keaton en The First Wives Club (1996), publicó en Instagram una foto en blanco y negro en la que la actriz aparecía con su icónico sombrero y traje de chaqueta.



“La brillante, hermosa y extraordinaria Diane Keaton ha fallecido. No puedo expresarles lo insoportablemente triste que me produce esto. Era divertidísima, completamente original y sin ninguna malicia ni la competitividad que uno esperaría de una estrella así”, escribió Midler en su red social.



También le dedicó una foto a la ganadora de un Óscar por la comedia de Woody Allen Annie Hall (1977), Kimberly Williams-Paisley, quien interpretó a la hija de Keaton en las películas de Father of the Bride (1991, 1995 y 2020).



“Diane, trabajar contigo siempre será uno de los momentos más destacados de mi vida. Eres única, y fue emocionante estar en tu círculo por un tiempo. Gracias por tu amabilidad, tu generosidad, tu talento y, sobre todo, tu risa”, escribió Williams-Paisley.



La actriz Rosie O'Donnell dijo en sus redes sociales que la noticia de la muerte de Keaton le “rompe el corazón”.





“¡Amor para sus hijos! ¡Qué estilo, qué gracia! La extrañaremos”, anotó O'Donnell. Keaton se convirtió en madre soltera a los cincuenta años al adoptar a sus dos hijos, Dexter y Duke, en 1996 y 2001, respectivamente.



La actriz Elizabeth Perkins, por su parte, dijo en sus redes que Keaton era “un tesoro nacional, con estilo, gracia, inteligencia y un talento inmenso”.



“Gracias por ser mi heroína moderna y mostrarle a una joven actriz lo que significaba ser valiente, autocrítica pero segura de sí misma, y siempre abierta, audaz y valiente”, escribió Perkins.