“Soy un ser humano”, dijo la primera ministra de Finlandia al defenderse tras videos

Internacionales

La primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, dio un discurso este miércoles en el que se defendió tras las críticas que sufrió al divulgarse videos y fotos de ella bailando y cantando en una fiesta privada.

Tras una semana de polémica en el país escandinavo, en la cual la jerarca se realizó un test de estupefacientes para demostrar que no los había consumido en la mencionada fiesta, Marin, de 36 años, pidió que se juzgue su figura por la gestión del gobierno y no por su vida privada. “Soy un ser humano”, expresó.

“En medio de estos tiempos oscuros, yo también echo de menos a veces la alegría, la luz y la diversión. Y eso implica cierto tipo de fotos y vídeos que no me gustaría ver. Y sé que a ustedes no les gustaría verlos y sin embargo, se nos muestra a todos. Es privado, es alegre y es la vida. Pero no he faltado ni un solo día al trabajo y nunca lo haré. Todo eso es irrelevante cuando necesitamos construir este país más fuerte”, afirmó la premier en un acto del Partido Socialdemócrata en la ciudad de Lahti, al sur del país, según consignó El Mundo.

Marin se disculpó también este martes tras haberse publicado una fotografía en la residencia oficial de Kesäranta. En la foto, subida al portal TikTok, aparecen dos mujeres jóvenes besándose con el torso casi desnudo y ocultando sus pechos con un letrero donde pone "Finland", con un fondo azul muy similar al que utiliza Marin en algunas ruedas de prensa oficiales.

La mandataria finlandesa admitió este martes a los periodistas que la imagen está tomada en Kesäranta y que las dos jóvenes de la foto son amigas suyas, aunque pidió perdón por la instantánea.

"Creo que esa foto no es apropiada, me disculpo por ello. No deberían haber tomado esa foto, pero por lo demás no ocurrió nada extraordinario durante aquella noche", dijo Marin a la prensa.

La primera ministra afirmó que las dos jóvenes formaban parte de un grupo de amigos a los que invitó a la residencia oficial el pasado 9 de julio, después de asistir a un festival de rock en el que le tomaron una foto en chaqueta de cuero y "shorts" vaqueros, que dio la vuelta al mundo.

"Tomamos una sauna, fuimos a nadar y estuvimos en el jardín, pero no entramos al edificio principal. Sólo usamos los aseos para invitados de la planta baja, que es donde al parecer se tomó esa foto", dijo.

Según Marin, se trató de la única fiesta privada que ha organizado en Kesäranta durante sus vacaciones y no supuso ningún tipo de amenaza para la seguridad, ya que las puertas de la residencia estaban cerradas con llave y todas las instalaciones estaban vigiladas.

Desde que en diciembre de 2019 asumió su cargo, convirtiéndose entonces en la jefa de Gobierno más joven del mundo, Sanna Marin ha sufrido un escrutinio sin precedentes en la historia de Finlandia.

En diciembre pasado, su rostro llenó las portadas de los tabloides por haberse ido de fiesta a una discoteca unos amigos hasta las cuatro de la mañana y haber dejado su teléfono móvil oficial en casa.

Ella se vio obligada a pedir perdón, pero recordó que llevaba encima su teléfono privado y que, de haber surgido alguna emergencia, se la habría podido localizar sin problemas.

Con información de EFE