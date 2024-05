“Soy el que lo criaste de los 13 pirulos”: divulgan más chats del celular de Penadés

Judiciales

El semanario Brecha reveló este viernes nuevas conversaciones de WhatsApp mantenidas por Gustavo Penadés, el exsenador del Partido Nacional imputado por 11 delitos de retribución a la explotación sexual de menores, cuatro delitos de abuso sexual especialmente agravados, tres delitos de abuso sexual agravados, violación, desacato, corrupción de menores y atentado violento al pudor.

De estos mensajes surgen intercambios que el exlegislador mantuvo en marzo del año pasado, días antes de que Romina Celeste Papasso hiciera la denuncia que inició el proceso judicial, en el que declararon varias víctimas.

Por ese entonces, un hombre que ahora tiene más de 40 años le pedía ayuda a Penadés para conseguir un empleo. “¿Qué pasa con el trabajo? Por dios, Gustavo. Que me llamen. Mis cosas no están bien y todo es plata”, le escribió en una oportunidad.

El dirigente le habría prometido conseguirle trabajo en un lugar en particular, según informó Brecha, que omitió los detalles para preservar la identidad del hombre. Sin embargo, pese a la insistencia de su interlocutor, Penadés dejó de responderle los mensajes.

Todo cambió el 7 de marzo, cuando el hombre le escribió: “Hola dime algo Gustavo… soy yo el que lo criaste de los 13 pirulos”. El entonces senador nacionalista le respondió, y su interlocutor se lo agradeció: “Justo estaba mi mujer y me entran los nervios para hablar, ja. Bueno, no olvides hablar del trabajo. Gracias por estar”.

Los días pasaron y la persona reiteró el pedido de empleo. El 15 de marzo, le recordó a Penadés que al día siguiente era su cumpleaños y evocó días en que el político lo sacaba “a comer y a comprar ropa”. “Me regalabas perfumes y ahora ni me llamás”, añadió.

Días después, sin haber recibido una respuesta, el interlocutor de Penadés le ofreció enviarle contenido erótico: “¿Quieres que te mande videos como te gusta a vos? Dime”. Entonces, el senador respondió: “Jajajaja, mandá”.

Acto seguido, según informó Brecha, hubo un intercambio subido de tono, acompañado por videos e imágenes. “Te ganaste 2.000 pesos por tu cumple. Te los mando en un rato”, escribió Penadés y más tarde le confirmó al hombre que le había depositado el pago en Mi Dinero.

Después de ese intercambio, cuando Papasso aún no había hecho la denuncia pública, Penadés no respondió a nuevos mensajes. “Pensar que cuando era yo pendejo me atomizabas a mensajes para coger. Con 13 pirulos”, le escribió el hombre, el 24 de marzo, y al día siguiente insistió: “Desde los 13 años hice lo que pedías. Mejor no aclaro por ahora”.

El día en que Papasso denunció públicamente que Penadés había presuntamente abusado de ella cuando era menor, el 28 de marzo, el hombre volvió a pedir respuestas: “¿Me vas a borrar después de 30 años haciéndolo? Año 1995, ¿te acuerdas?”.

Al día siguiente, cuando el legislador dio una conferencia de prensa en la que negó los dichos de Pappaso, el hombre le escribió por última vez: “Te escuché y enseguida tuve varios llamados. Bueno, Gustavo. Te sacaste un peso de encima. Vamos arriba. Pero cuidate”. Y agregó: “Por favor no te olvides de lo mío… que yo sí tengo el comodín”.

Montevideo Portal contactó a Alicia Ghione, la fiscal de Delitos Sexuales que lidera la investigación, quien no quiso hacer declaraciones.

