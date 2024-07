“Sorprendida” y “orgullosa”: Valeria Ripoll tras ser elegida como vice de Delgado

Elecciones 2024

The new white

La jornada electoral de este domingo confirmó a Álvaro Delgado como el candidato único del Partido Nacional de cara a las votaciones del próximo 27 de octubre. Tras una larga espera, el exsecretario de Presidencia anunció que su compañera de fórmula será la exsecretaria general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Montevideo (Adeom) e integrante de D Centro, Valeria Ripoll. La exsindicalista reconoció ante la prensa que está “sorprendida” y “orgullosa”.

“La verdad que un partido con la historia que tiene el Partido Nacional haya pensado en mí, en alguien que no hace tanto que llegó. Pero la verdad que dejé todo lo que era mi vida para dedicarme a esto, yo estoy convencida de que la política le puede cambiar la vida a la gente que lo necesita, es la herramienta”, dijo en rueda de prensa, según consignó Telemundo.

Ripoll aseguró que cuando este domingo llegó a la sede de Delgado, “no sabía la decisión para nada”. “La verdad, creo que mañana después de pensar un poco más y caer en esto les puedo decir algo más. Lo que quiero transmitirle a la gente es que no tengo muchos años en el partido, pero estoy por convicción, porque es el lugar donde quiero estar, donde decidí estar, donde nadie me dice lo tengo que hacer”, expresó la panelista de Esta boca es mía.

En esta línea, la ahora compañera de fórmula de Delgado aseguró que el candidato blanco “manejó de forma muy respetuosa” la elección de su vicepresidente. “No se tuvo arriba de la mesa el nombre de nadie. Álvaro lo manejo, para mí, de la forma en la que hay que manejarlo; hay que cuidar a las personas”, dijo la exdirigente de Adeom.

Al ser consultada sobre si se “siente blanca” y sobre qué podría generar su nombre en la fórmula dentro de los blancos, Ripoll respondió: “Cualquier persona que sea electa designada puede generar en otro el malestar. No sé, no lo puedo evaluar, creo que todos los compañeros van a ser necesarios; todos son importantes, todos tienen cosas para aportar. Me siento blanca, hace un año casi que estoy en el Partido Nacional”.

En referencia al rol que podría ejercer en el caso de ser electa como vicepresidenta, Ripoll indicó que “ningún lugar no es para uno”. “Yo sinceramente siento que todos podemos estar teniendo la capacidad, el compromiso”, agregó.

“Yo he luchado por mejorar la vida de la gente desde otro lugar. Creo que si vos tenés la convicción de que eso es realmente lo que querés, que al país y a la gente le vaya mejor, si hay algo que aprender, se puede aprender en el camino”, agregó.

La prensa le consultó a Ripoll si considera que la elección de su nombre para integrar la fórmula tiene como intención captar los votos de la izquierda. Aunque no respondió por sí o por no, la exsecretaria de Adeom dijo: “Lo que sí puedo sumar es gente que realmente quiera tener un país mejor”.

“Si la gente quiere seguir por esta línea de trabajo o esta línea de conducción; yo no estoy para convencer personalmente a nadie para trasladar mi vivencia, lo que ha sido mi experiencia y todo lo que se pueda hacer por delante”, concluyó.