“Son tibios, no imponen lo que creemos”: Quintana a coalición por “ideología” en educación

Montevideo Portal

La candidata a vicepresidenta de Cabildo Abierto, Lorena Quintana, se refirió este viernes a la educación sexual en Uruguay.

“Hay una ideología impuesta en la educación sexual actual”, dijo en entrevista con 970 Noticias (Radio Universal). “Nosotros somos, desde que estamos en el vientre de nuestra madre… Lo que se construye es la personalidad”, agregó, en contraposición a decirle “a un niño que tiene que construir su identidad”.

En esa línea, la médica argumentó que la idea de que ser “nena o varón sea una construcción social”, en “la biología, no está en ningún lado”.

“Decir que no naciste ni mujer ni hombre y eso fue un sexo designado por un médico al nacer es ideología, no es ciencia”, afirmó.

Tras esto, la dirigente cabildante apuntó contra la coalición de gobierno. Si bien acotó que “a veces pararte en contra de algo que viene como una aplanadora mediática es muy difícil”, criticó: “Yo creo que son tan tibios”.

“Son tibios, no imponen lo que se supone que creemos, o quizás están de acuerdo. Me gustaría saberlo”, aseveró. Asimismo, señaló a Robert Silva, candidato a vice del Partido Colorado y expresidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

“No lo vimos viendo un punto ni una coma de esta ideología. Pienso yo que la comparte”, aseveró.

Por otro lado, se refirió a la política de regulación de la marihuana. “Hay que reconocer que nos equivocamos como país. Que estemos vendiendo y festejando porque en diciembre vendemos un cannabis con THC de un 15% es mostrar que nos equivocamos”, sentenció, en referencia a la nueva variante anunciada por el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca).

“Los estudios en medicina son con menos de un 4%. No tenemos idea de cuánto puede acelerar el riesgo. No hay libertad cuando no sabés”, agregó.

