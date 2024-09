“Son datos, no relatos”: Arbeleche apuntó contra Bergara por dichos sobre déficit fiscal

Elecciones 2024

La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, respondió al senador Mario Bergara, referente de economía del Frente Amplio (FA), por sus dichos sobre el déficit fiscal del gobierno de Luis Lacalle Pou.

Después de que la cartera de Economía presentara la Rendición de Cuentas correspondiente al 2023 en el Senado, el exministro se refirió al déficit fiscal y aseguró que “el panorama es igual o peor al de 2019”.

En diálogo con 12 PM (Azul FM), Arbeleche insistió en la “obligación” que tienen los gobernantes de manejarse “claros y transmitir toda la información”. En esa línea, apuntó contra Bergara: “Hablaba de relato muchas veces, y es una palabra que a mí no me gusta, porque acá son datos, no relatos”.

“Si vamos a los datos, cuando uno mira el déficit fiscal que tenemos hoy, que el último es a julio de este año, es menor a lo que era en 2019. Pero lo que yo digo es: no miremos el de hoy, lo que tenemos que mirar es el año cerrado. Porque ya nos pasó el año pasado que se criticaba mucho el nivel de déficit, y nosotros ya sabemos que desde el gobierno los gastos y la recaudación no es todos los meses parejos. Entonces, nos importa mirar el año cerrado”, agregó.

La ministra aseguró que desde el gobierno estiman que “toda la recaudación menos todos los gastos, será de 3,1% para el 2024”. “En el 2019, ese déficit era 3,9%. Va a haber un número que va a ser mejor, un menor déficit”, aclaró.

“A nosotros nos gusta mirar no el déficit efectivo, miramos el déficit en el que sacamos lo que es lo extraordinario, porque puede haber un ingreso o un gasto extraordinario y sacamos lo que tiene que ver con el ciclo económico: si estamos creciendo muchísimo, vamos a recaudar muchísimo, si estamos eludiendo, como fue en el 2020, creciendo o decreciendo, eso se va a ver afectado en la recaudación”, agregó.

Según Bergara, desde el Partido Nacional calificaron la situación económica de 2019, bajo gobierno frenteamplista, como “catastrófica”. “El manejo en ese terreno fue un fracaso y deja poco margen de maniobra para una gestión futura en ingresos y gastos del Estado”, agregó el senador.

Por su parte, la economista aseguró que “no es necesario un ajuste fiscal el año que viene”, aunque “no quiere decir que algún equipo económico esté pesando en uno”.

“Si se quiere hacerlo, aclaro que no es el caso del equipo de Álvaro Delgado, pero hay otros equipos... El FA no está claro. Es difícil entender su opinión en varios temas. Entre ellos, el tema económico; el tema fiscal. No está claro lo tributario, no está claro lo fiscal, no está clara su posición sobre reforma de seguridad social, inclusive diría que no solo no está claro, sino que veo incertidumbre e inconsistencias”, dijo la jerarca.